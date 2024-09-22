睽違12年！2PM宣布3成員「來台開粉絲演唱會」　時間、地點出爐了

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▲2PM成員JUN. K（左起）、尼坤與祐榮12月7日將來台與粉絲相會。（圖／SHOW Office提供）

▲JUN. K（左起）、祐榮、尼坤都表示相當期待這次的來台演出。（圖／2PM官方IG）

韓國流行男團2PM睽違12年將再度來台！「野獸團」2PM的3名成員JUN. K、尼坤（NICHKHUN）與祐榮（WOOYOUNG）久違合體，宣布訂在12月7日於TICC台北國際會議中心舉行「JUN. K, NICHKHUN, WOOYOUNG（From 2PM）Fan-Con 2024」粉絲演唱會，3名成員笑說除了要和許久未見的台灣HOTTEST（粉絲名）敘舊外，也準備藉此機會重溫台灣美食，相當期待這次演出。超過4380個日子的等待，HOTTEST準備好了嗎！韓團2PM成員尼坤、祐榮、JUN. K即將來台舉行粉絲見面會，這也是2PM暌違12年後，罕見以「團體」之姿現身，因此對每一位粉絲來說，更是彌足珍貴，2PM不但是經典、也是傳奇，更是韓流K-POP樂壇史上佔有一席地位的人氣實力男團。JUN. K、尼坤與祐榮來台前也難掩滿心期待，表示除了要好好與所有的HOTTEST敘舊外，也期待屆時有時間，能逛逛台北與品嚐記憶中的道地美食小吃！2PM也表示，一直以來，始終沒忘記過每一位粉絲給予的厚愛與支持，他們感性的說：「距離上次我們以團體來台北開唱，算算已經是12年前的事了，真的十分想念大家！當天我們會準備很豐富的舞台內容送給HOTTEST，我們已經開始期待，那天的到來，希望大家能來相聚！」，成員除了有各自演藝行程，目前他們也已聚首進入全面準備期，屆時在Fan-Con中，3名男神將呈現最精彩的表演，期待粉絲一起到場狂歡：「希望當天我們在唱時，你們也一起跟著唱！」2008年出道的2PM成員包含JUN. K、尼坤、澤演、祐榮、俊昊、燦盛，當初幾人以充滿肌肉的男性魅力形象為主打，被封為野獸派男團，經典歌曲包含〈Hands Up〉、〈I'll Be Back〉、〈Without U〉，後來成員各有行程、表演，團體活動減少許多，最新一張專輯是2021年推出的正規七輯，因此粉絲已經許久沒看到成員合體。這次能湊到3名團員來台實屬難得。演出日期：2024年12月07日（六）入場時間：17：00（依現場實際情況而定）演出時間：18：00演出地點：TICC台北國際會議中心（台北市信義區信義路五段一號）主辦單位：SHOW Office Entertainment.co.ltd