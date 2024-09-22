暴雨狂轟！新北、桃園市5區淹水警戒　樹林、桃園、蘆竹列一級

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暴雨狂轟，經濟部水利署今（22）日持續發出淹水警戒資訊，截至下午1時24分，對新北市及桃園市共5地區發布淹水警戒，其中樹林、桃園、蘆竹區更發出淹水一級警戒。根據水利署防災資訊服務網公告，新北市樹林區及桃園市桃園區、蘆竹區都已列入淹水一級警戒，同時，包括新北市三峽區、桃園市大園區亦列入淹水二級警戒，水利署也提醒這些低窪地區及道路請特別注意防範積淹水同時，水利署也對二仁溪在高雄市南雄橋、高雄市崇德橋、台南市南雄橋部分發布河川水位二級警戒，對淡水河的新北市土地公鼻、急水溪台南市青葉橋發布河川水位三級警戒，呼籲請遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離。另外，水利署也發出水庫放流警戒，包括湖山水庫、白河水庫、德元埤水庫、曾文水庫、南化水庫、鏡面水庫、虎頭埤水庫、鹽水埤水庫、牡丹水庫都在放水中，提醒遠離河川區域，如上游地區持續降雨，請河川沿岸民眾配合地方政府進行疏散撤離。