高雄義大皇家酒店大雨漏水！吃buffet吃到飽慘變「流水席」

高雄昨(21)日晚間下起歇性豪大雨，導致義大皇家酒店的星亞自助餐飲料區上方的天花板突然漏水，有現場用餐顧客拍下畫面並上傳threads問，「吃buffet吃到一半變流水席的機率有多高？」義大皇家酒店今受訪回應，「目前飯店已連夜搶修，預計中午恢復開放營運。」
發文網友於threads問，「吃buffet吃到一半變流水席的機率有多高？」並在下方留言表示，「冰淇淋、飲料吧也遭殃了！」有網友打趣道，「這樣飯還要吃下去嗎」「好浪漫」，原PO則回應，「我好餓、我繼續吃！是爛漫！」
關於網友討論，義大皇家酒店行銷業務協理丁柏偉表示，「昨晚因瞬間雨勢過大，造成星亞自助餐有漏水現象！當下已緊急關閉飲料區，於其它區域提供飲料，並進行連夜搶修。」
他指出，今日房客早餐部分，共500間住客，為不影響住房房客使用早餐，今早開放2F及8F宴會廳提供自助式早餐服務。
關於客戶權益部分，丁柏偉說明，「漏水部分搶修完畢，今（22）日中午已重新開放營運，至於昨日受到影響的消費者，則採免收服務費補償，謝謝大家關心。」
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關於網友討論，義大皇家酒店行銷業務協理丁柏偉表示，「昨晚因瞬間雨勢過大，造成星亞自助餐有漏水現象！當下已緊急關閉飲料區，於其它區域提供飲料，並進行連夜搶修。」
他指出，今日房客早餐部分，共500間住客，為不影響住房房客使用早餐，今早開放2F及8F宴會廳提供自助式早餐服務。
關於客戶權益部分，丁柏偉說明，「漏水部分搶修完畢，今（22）日中午已重新開放營運，至於昨日受到影響的消費者，則採免收服務費補償，謝謝大家關心。」