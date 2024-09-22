泰國戲劇一哥病逝！曾演《浪漫滿屋》走紅　病床倦容樣粉絲都哭了

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▲泰國7台證實阿卡潘病逝。（圖／翻攝自IG）





泰國戲劇一哥阿卡潘納瑪（Om Akapan）驚傳病逝，享年39歲，他主演多部經典泰劇，憑戲劇《虎紋月亮》獲得泰國電視金獎最佳男配角獎。阿卡潘納瑪在2022年檢查出心肌部位的癌症，心肌長了10公分的腫瘤，因此暫停演藝工作，如今病逝消息震驚泰國娛樂圈，而阿卡潘納瑪的最後一篇貼文也停留在5月。阿卡潘納瑪是泰國7台的台柱，2010年起就擔任該台電視劇男主角，曾演過泰版的《浪漫滿屋》，經典作品還有《虎紋月亮》、《千金女傭2010》、《情牽兩世》等。2022年，阿卡潘患上了心肌部位的癌症，並於2023年1月進行手術，他也不得不暫停演藝事業，辭演已於2022年定裝的《愛和罪孽的痕跡2024》。去年二月，阿卡潘納瑪好友阿梅娜芘妮（Mo）曾透露，阿卡潘納瑪的癌症疑似擴散到肺部，泰國7台也證實，阿卡潘納瑪在去年1月31日開刀切除腫瘤，當時手術非常順利，沒想到一年半後的今天，卻得到阿卡潘納瑪過世噩耗。泰國7台今（22）日也在文中表示，阿卡潘納瑪是一位優秀的演員，留下了許多很棒的作品，阿卡潘納瑪的IG貼文也停留在今年5月，許多粉絲湧入貼文底下留言哀悼。