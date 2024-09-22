小米Qi2認證磁吸充電器不到千元　果粉準備開搶「要缺貨了」

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▲小米磁吸行動電源(中)，可以支援iPhone Magsafe使用，通過 Qi 2.0 協議認證，售價不到千元，另外，自帶USB Type-C充電線的行動電源，口袋版為465元，20000 則為695元，價格都很有競爭力。（圖／記者周淑萍攝）

▲同步推出小改版的家電，包含Xiaomi 智慧氣炸鍋加入4.5L，以及Type-C 版的自動感應洗手機。（圖／記者周淑萍攝）

▲小米有多款新電視加入市場，帶來更具質感的觀看體驗。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列開賣後，安卓系列新機也準備出籠了！小米最新一代旗艦機Xiaomi 14T 將在 9 月 26 日亮相，台灣預計 9 月 27 日火速登場，而在新機登場前，旗下物聯網家電和3C配件都有新品加入，其中行動電源性價比相當高，預料最搶手的會是全新 Xiaomi 磁吸行動電源，可以支援iPhone Magsafe使用，配置6000mAh電量，通過 Qi 2.0 協議認證，支援 15W 無線快充，售價不到千元，以同規格的產品來看，該款是目前市面上最具性價比，待9/27開賣後，預料會吸引不少iPhone 用戶選購。小米在Xiaomi 14T新機登場前，率先推出高達13 款物聯網家電、3C配件，其中行動電源有多項新品，剛開賣的iPhone 16新機都可以適用。其中記者最推的有兩款，第一款為Xiaomi 磁吸行動電源 6000 ，配置6000mAh電量，至少可以幫iPhone 電量續命一次，且有通過 Qi 2.0 協議認證，意味可以支援 15W 無線快充。實際在使用上，可以發現磁力強大，吸附於手機上不會輕易脫落，價格為995元，以不到千元的售價來看，相當具有市場競爭力，預計9/27上市後，會吸引不少iPhone用戶。另一款也值得推薦的是自帶線的10000 口袋版和20000 33W，兩款行動電源都自帶USB Type-C充電線，且外型相對較輕巧，方便攜帶，價格也很小米，口袋版定價為465元，20000 33W 則為695元，同樣在周五(9/27)開賣。其他還有小改版的家電，包含Xiaomi 智慧氣炸鍋加入4.5L，適合中小家庭的使用，還加入全新升級的 3D 旋風炸籃能有效引導熱空氣至炸籃底部，幫助受熱均勻。疫情期間大賣的自動感應洗手機，提供Type-C 版。清潔家電的部分，有G20 Max、G20無線吸塵器，與 Xiaomi 無線洗地機 W20新機上市。同時推出Xiaomi 智慧顯示器S Mini LED 2025以及Xiaomi 智慧顯示器 A Pro 2025 QLED，以Mini LED背光技術精準控制細節明暗對比，並搭載 144Hz更新率，讓畫面更顯流暢生動； A Pro 2025 QLED 有極窄纖薄的精緻金屬邊框，提高整體的觀賞體驗，預計也會在週五推出。