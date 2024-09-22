撞臉BLACKPINK Jennie！JKF辣模H巨彈險失守　大尺度作品臉紅心跳

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▲亞洲男性娛樂第一品牌JKF9月號封面迎來核彈級新星「苡昕」。（圖／JKF提供）

▲苡昕雖然外表看似高冷難親近，卻是身邊朋友公認的「傻蛋」。（圖／JKF提供）

亞洲男性娛樂第一品牌JKF，2024年9月號封面迎來核彈級新星「苡昕」，擔任本月份封面女星重任，配合中秋節慶，她特別巧扮性感月兔與超辣嫦娥，辣秀34H好身材，南半球更險些失守。出生於千禧年的她，從事模特兒工作已3年多，因「招牌貓系電眼」與韓團BLACKPINK的成員「Jennie」相當神似，更被網友封為「小Jennie」。苡昕本身就很喜歡拍照，在同行學姐的介紹下順利進入模特兒界，更身為JKF女郎中的人氣新星，一步一腳印靠著作品漸漸累積出聲量。提到被外界封為「小Jennie」的心情， 苡昕笑說：「超級開心也很榮幸！因為我也很喜歡Jennie！當然，得到這麼大的稱讚還是會有些壓力，不過到現在好像也沒有因為這件事而被攻擊，就比較放寬心了！」苡昕雖然外表看似高冷難親近，但卻是身邊朋友公認的「傻蛋」，只有熟悉的人才能看到她變成女神經的逗趣模樣，身為「超級I人」的她，卻拍了許多讓人看了臉紅心跳的大尺度作品，親友得知後的第一個反應則是：「妳的工作跟妳本人個性也差太多了吧！」提到在JVID的性感寫真，苡昕推薦可以先從「抱走哥」及「陳雨」的作品入坑，並補充：「這幾部的畫面呈現感和主題精采度都很棒！」單身的苡昕大方開出另一半條件「要善良、有禮貌、不欺騙、負責任」。此外，她也透露比起十指緊扣，更喜歡深情相擁：「我超級喜歡抱抱！不管是跟家人、朋友還是另一半，我覺得一個深情的擁抱總是能代替千言萬語。」對於粉絲的一路支持，她更感性說道：「真的非常感謝大家一路以來的支持，如果沒有你們，我也不可能有現在的成績，更不可能堅持到現在，希望未來不論在哪個領域發光，都能一直擁有你們的陪伴，繼續帶給你們快樂！」