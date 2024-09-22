名嘴聲量排行曝！矢板明夫質疑：被什麼神秘力量介入了？

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TPOC台灣議題研究中心日前蒐集各大媒體平台數據，分析近100名無黨公職身份的時事評論員，近3個月網路聲量表現，公布十大「名嘴聲量王」，依序為郭正亮、蔡正元、黃暐瀚、黃揚明、吳子嘉、吳靜怡、陳柏惟、鍾年晃、矢板明夫與謝寒冰，對此矢板明夫認為，那些「支持在野黨」評論員們聲量總和，遠大於「支持台灣本土價值」評論員，少數派的聲音被擴大了，而多數派的聲音被縮小了，證明媒體聲量和台灣社會主流意見，存在明顯的偏差，「是不是被什麼神秘的力量介入了？」對於「名嘴聲量王」排名曝光，矢板明夫表示，對於「名嘴」這個稱號，自己覺得有些哭笑不得。因為到4年前為止，是一個靠拿筆寫文章為生的記者。來台灣之後，開始上了一些政論節目，竟然獲得了這樣一個不知道是褒義還是貶意的稱呼。最近在一些公共場合，已經有好幾次被人直接稱呼為「名嘴」，心裡總有一種怪怪的感覺。矢板明夫說，觀察這一次聲量排名，可以看到「支持在野黨」、「從來不批評中國」評論員們的聲量總和，要遠遠大於那些「支持台灣本土價值」、「批評中國」評論員，比例大概是100比30左右。矢板明夫說，由此證明，經常有一些在野黨支持者主張說「民進黨控制媒體」、「打壓批評政府的言論」等，根本是莫須有的指控，媒體的主要話語權，明明是掌握在那些在野黨支持者手裡。另外也認為，在媒體上的聲量，和台灣社會的主流意見，存在明顯的偏差，少數派的聲音被擴大了，而多數派的聲音被縮小了，為什麼會出現這種情況，「是不是被什麼神秘的力量介入了？」