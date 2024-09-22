網紅崔咪才抗癌成功！定期檢查驚見「左側小黑點」　親吐身體現況

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▲今（22）日崔咪出席乳癌防治公益活動，分享自己一路走來的心聲。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲崔咪（左）和老公一同出席活動，她抗癌過程老公始終陪伴在側。（圖／記者吳翊緁拍攝）

百萬美妝網紅崔咪2017年罹患乳癌，當時為了不讓癌細胞擴散，選擇切除乳房，積極化療，終於抗癌成功，2020年重建乳房、淋巴。今（22）日崔咪出席乳癌防治公益活動，分享自己一路走來的心聲，讓主持人忍不住哽咽落淚，她也坦言前陣子回去檢查才發現左側乳房有小黑點，頓時嚇壞。崔咪和老公一同出席活動，受訪時透露她罹癌至今已經5年，「每三個月都要回醫院檢查一次。」先前才檢查出她的左胸有個小黑點，讓她感到十分慌張，所幸進一步穿刺檢查後發現是疤痕增生，才終於鬆了一口氣，如今心情都是平靜的。崔咪回想當時得知確診乳癌，選擇兩邊乳房一同切除，但左側是預防性，否則擴散復發的機率太大，還沒有發生就先處理掉，崔咪老公一路陪伴在老婆身邊，受訪時也默默在一旁聆聽，是崔咪的最大力量，他表示崔咪抗癌這段時間，他就是全力陪伴，喊話老婆：「畢竟好好接受治療才能成為全新的自己。」崔咪提及當時的醫療費用，坦言確實數字很高，但還好有保險，她也呼籲癌友，「遇到還是要好好治療，錢可以再賺，命只有一條。」她透露整個療程做了30幾次放療，「照著醫生的療程去做。」如今雖然抗癌成功，但還是需要口服藥物，每三個月要打一次藥，在重建乳房、淋巴以後，她更是浴火重生，「整個人的狀態比生病前更好，更愛我自己了。」