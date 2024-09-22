iPhone 16 粉色沒這麼像垃圾袋！實機比對更像菜市場「這款」袋子

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▲iPhone 16 粉紅色其實還是頗具有質感。（圖／記者陳明安攝）

▲iPhone 16 實機和垃圾袋的粉紅色有點差距，反而會更接近常見的紅白塑膠袋淺色的地方。（圖／記者周淑萍攝）

▲配合iPhone 16新機上市，蘋果官方推出了名為「吊鐘花色」的手機殼，會是一款存在感十足的桃紅色手機殼。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果iPhone 16系列正式開賣，其中數字版的「粉紅色」在發表會上亮相時就引來廣泛的討論，不同於上一代粉嫩色系，這次的粉紅色彩度較高，還沒看到實機時，網友認為很像是接近環保垃圾袋的「垃圾袋粉」。《NOWnews》取得實機比對，覺得沒有這麼像垃圾袋，反而更接近生活上經常出現的「紅白條紋塑膠袋」，頗有親切感，而在光線下則會呈現質感的粉紅色，喜歡粉紅色的女孩們不用擔心。iPhone 16數字版的「粉紅色」是哪一種粉紅色，還沒開賣前就引發大量討論，粉紅色比起以往iPhone的粉色更深，從照片來看很接近桃紅色，有人甚至認為和新北市的環保垃圾袋的粉紅色相近，直接戲稱為「垃圾袋粉」，還有人第一直接聯想到辦桌時會出現的「粉色餐巾紙」。網友點出了關鍵在於明度太低、彩度太高，給人不耐看的感受。記者第一眼看到iPhone 16粉紅色時確實也有被嚇到，不同於以往Baby粉，這次iPhone 16的粉紅色，較以往加深了不少，但真的還不至於到桃紅色的階段，且在光線下還是頗具有質感。至於是不是真的接近「垃圾袋粉」，記者實際將手機和垃圾拿來比對顏色，其實真的不太像，反而更接近經常在市場上會出現的紅白條紋塑膠袋。手機殼的部分，官網同步有8款適合iPhone 16的款式，其中最接近粉紅的是名為「吊鐘花色」，對於花朵不太熟悉的可能一時間很難理解是什麼顏色，經查農業部網站的資料，吊鐘花色為紅、白、粉紅、桃紅，而比較常見的會是桃紅色，而這一款手機殼就真的是很下重手的粉紅色，同時也跟外送平台foodpanda的粉紅色意外撞色。