3片遮點還不夠！郭書瑤挑戰「走光極限」　雙手高舉下胸快掉出

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▲郭書瑤勇於挑戰自我。（圖／星星相藝 ）

▲郭書瑤學院風打扮，化身火辣女學生。（圖／星星相藝 ）

▲郭書瑤短髮也很辣。（圖／星星相藝 ）

▲郭書瑤火辣服裝讓人忍不住一直盯著看。（圖／星星相藝 ）

▲郭書瑤只用3塊布料遮點的照片吸引10萬個愛心（讚）。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

郭書瑤（瑤瑤）日前在IG曝光多張辣照，只用3塊布料遮住重點部位就上街，一看就是很容易走光的服裝，讓粉絲忍不住一直放大，而今（22）日她又加碼曝光其他大尺度造型，乍看之下如繃帶裝的造型，讓下胸呼之欲出。郭書瑤日前到倫敦觀賞詹朴Apu Jan跟Hazzys兩個品牌大秀，瑤瑤更為兩品牌分別詮釋「時尚女神」和「學院女生」截然不同的角色，反差萌一如她天使臉孔和魔鬼身材混合體炸裂，令粉絲猛噴鼻血，其中一套似三塊布俐落剪裁的禮服，讓她一發文就獲得10萬個讚。郭書瑤即將在倫敦時裝周待上6天，這次她第一次看Hazzys戶外的秀，處處充滿了新鮮感，特別提到，「當時穿著學院風的服飾，穿梭歷史悠久的建築物裡，有種穿越到90年代高校電影裡的感覺。」此外，因參加詹朴的秀，「穿到兩套自己非常喜歡的衣服，一套是曲線柔美的感性，另一套則是俐落的性感。」當下也嚐試了極有個性的短髮造型，表示非常喜歡，當下許願往後在新戲裡也有機會嘗試看看。此外，被問到此行有沒有推薦的私房Cafe？郭書瑤不假思索興奮說所下榻的飯店對面就有一家超優的咖啡廳，「全團隊為它驚艷，基本上每天必喝1～2杯。」重點是店員很帥，讓她每天醒來第一件事就是到對街買咖啡。