五月天才挨轟「搶周思齊風采」！引退儀式一結束　酸民臉腫到不行

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▲阿信在離場前對著周思齊敬禮，還邀請對方一起合唱其專屬應援曲。（圖／相信音樂提供）

▲中信兄弟主辦的周思齊引退賽，重量級嘉賓五月天誠意十足。（圖／相信音樂提供）

中信兄弟9月21、22日在台北大巨蛋辦主場賽，昨（21）日賽後舉行當家球星周思齊引退儀式，搖滾天團五月天現身飆唱4首金曲，阿信離場前向周思齊行齊眉禮，接著和團員悄悄離開舞台把掌聲留給主角，諸多得體又動人的小動作、細節安排獲得一面倒好評，讓事前抨擊球團邀請五月天的酸民無話可說。賽前，不少球迷不解，為何中信兄弟要請五月天在周思齊退休活動上表演，恐怕讓歡送儀式失焦、周思齊本人的關注度被五月天搶走，甚至質疑主唱阿信的政治立場，不過昨天活動結束後，觀眾給予極高評價，「這段真的超催淚，不論你是哪隊球迷，當你踏進棒球場仍是為了棒球在吶喊，謝謝周思齊！謝謝五月天」、「五月天真的很棒，根本沒有讓主角失焦，幕後團隊一次次的排練才有這麼完美的賽後演出！」還有網友表示：「知道五月天會有彩蛋，但沒想到彩蛋超乎預期的用心，知道五月天很有愛心，沒想到聽周思齊講才知道，他們默默一直支持中華職棒，知道五月天很暖，沒想到最後自己默默退場，真的被他們的溫暖感動」、「周思齊一段感言，每次他講到五月天，阿信也一直示意導播把鏡頭帶回周思齊，還有怪獸哭得很明顯，天啊真的很感動」、「五月天樂器也有應援色元素欸...這根本超級細節、超級用心！」昨天晚上，五月天最後一首歌帶來〈周思齊應援曲〉，即將退役的周思齊，這時漫步走向打擊區的舞台，開玩笑問：「阿信你要Encore嗎？」站在一群球員身後的阿信跟偶像說：「今天是你的演唱會，大家想聽思齊開口唱歌嗎」、「思齊，我們再唱一次屬於你的歌，讓聲音衝出大巨蛋！」接著帶領現場超過4萬名觀眾一起合唱應援曲，場面相當動人。