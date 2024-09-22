「Prada惡魔的助理」太刻薄　連女兒都討厭：媽是世上最惡毒的人

《穿著Prada的惡魔》上映雖然已近18年，依然在觀眾心目中
印象深刻，尤其扮演尖酸刻薄「首席助理」的艾蜜莉布朗， 那副講話總帶刺的嘴臉，儘管令觀眾看了都恨不得賞她巴掌， 卻也使她脫頴而出，在演藝圈成為一線紅星。然而她透露，自己的2 個女兒看了片子也被她嚇一大跳，認為她是世界上最惡毒的人。
首席助理講話太尖酸 兩個女兒看了都受不了
現在大部分演出堅毅女性或是氣質佳人的艾蜜莉，當年在演藝圈還是新秀，沒有挑剔角色的資格，《穿著Prada的惡魔》也是她的第一部商業主流大片，她把握機會盡力發揮，果然讓首席助理成為最搶戲的角色之一。她透露，和梅莉史翠普、安海瑟薇、史丹利圖奇拍這部片真的非常開心，是他們所有人最享受的美好時光，而這部片也在觀眾心裡留下很深刻的印象，大家看完片子後都感覺很好，至今還不時有人會這樣告訴她。至於她的兩個女兒，雖然都還在念小學，也已經看過這部片，認為片子裡的她是她們見過最惡毒、尖酸的人。
童年時曾經有口吃 老師鼓勵終於超越自我
其實在艾蜜莉的幼年時，很難想像自己能夠當個演員，甚至在片子裡能夠很溜的說出一堆酸言酸語，因為她小時候就有口吃，根本不認為可以從事需要和別人大量溝通的工作，但成長期間有位老師不斷鼓她超越自我，妙的是她現在的工作裡面常有機會要公開演說，但她很感恩，因為她喜歡這個工作。
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現在大部分演出堅毅女性或是氣質佳人的艾蜜莉，當年在演藝圈還是新秀，沒有挑剔角色的資格，《穿著Prada的惡魔》也是她的第一部商業主流大片，她把握機會盡力發揮，果然讓首席助理成為最搶戲的角色之一。她透露，和梅莉史翠普、安海瑟薇、史丹利圖奇拍這部片真的非常開心，是他們所有人最享受的美好時光，而這部片也在觀眾心裡留下很深刻的印象，大家看完片子後都感覺很好，至今還不時有人會這樣告訴她。至於她的兩個女兒，雖然都還在念小學，也已經看過這部片，認為片子裡的她是她們見過最惡毒、尖酸的人。
童年時曾經有口吃 老師鼓勵終於超越自我
其實在艾蜜莉的幼年時，很難想像自己能夠當個演員，甚至在片子裡能夠很溜的說出一堆酸言酸語，因為她小時候就有口吃，根本不認為可以從事需要和別人大量溝通的工作，但成長期間有位老師不斷鼓她超越自我，妙的是她現在的工作裡面常有機會要公開演說，但她很感恩，因為她喜歡這個工作。