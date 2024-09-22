史上最嚴限貸令！房地產抵押有解？專家曝4大管道：當心高利貸

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▲銀行房貸如果走不通，可以嘗試壽險、郵局、農漁會等，再不行，融資公司或許可解套。(示意圖/Freepik圖庫)

▲民間借貸陷阱多，專家提醒，借貸前必須仔細盤算自身能力，避免債務雪球越滾越大。（示意圖／取自pixabay）

央行祭出第七波信用管制，房市限貸令再度升級，部分媒體稱「史上最嚴限貸令」！不少人早已簽約，面臨交屋困境，卻陷入銀行房貸困難窘境，民營或公股怎麼選？俐富股份有限公司創辦人王俐喬接受《NOWnews》專訪指出，「既然銀行房貸這條路走不通，就要另闢蹊徑，壽險、融資公司、當鋪、民間放貸，或許可解決短期周轉問題。」王俐喬表示，要進行借貸前，一定要先有一個正確觀念，如果只是手頭資金臨時不足，在「銀行、壽險業、郵局、農漁會」等管道走不通時，才能思考民間借貸的方式，畢竟利率條件勢必不如上述金融業者，解燃眉之急可，長期使用一般人恐難以負荷，千萬別病急亂投醫。一、銀行，目前都是通過聯徵中心(JCIC)進行信用評分，並評估借款人財務狀況，包括儲蓄、收入等，最終決定放貸金額與利率，放款利率受到金管會管轄，目前最高年利率不超過16%。二、壽險、郵局、農漁會，這波房貸緊縮下，不少人轉向郵局、農漁會等求助，六大壽險業者亦開始釋放申請房貸，須留意的是，如果是老客戶，申請或許相對容易，條件也會優惠不少。三、融資公司，第一、二項都走不通了，恐怕就要選擇民間融資公司，目前民間主要有三大融資公司，包括「和潤、中租、裕融」，通過聯徵(CCIS)進行信用評估，放款年利率約8~16%不等，但必須有物品質押，如汽、機車，額度通常會比銀行多一點，綁約20期、違約金12%。四、當舖及一般民間放貸，月息通常是2.5%，每月也會額外有5%的帳管費等名目，合併約7.5%，年息等於90%，相當驚人，王俐喬指出，綜合上述四大借貸方式，可發現融資公司、當鋪、民間放貸業者，利率都相對較高，以融資公司8%來說，借貸300萬，年息高達24萬，民間借貸，月還款7.5%，1年等於90%，借貸300萬，年息高達270萬，更是驚人。所以真有資金需要周轉需求，如果銀行、壽險等走不通，融資公司仍優於民間放貸，如果是面臨交屋，擔憂違約問題，融資、民間借款方式，只能解燃眉之急，千萬別當作是萬靈丹使用，避免債務雪球越滾越大。