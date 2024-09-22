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捐款花蓮30萬引韓粉絲不滿！李多慧首回應　自曝：慢慢變成台灣人

記者吳昕蓓／台北報導

▲韓籍啦啦隊女神李多慧捐款給花蓮30萬，卻引發韓國粉絲不滿，對此，她首度回應，還笑說自己正在慢慢變成台灣人。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲韓籍啦啦隊女神李多慧捐款給花蓮30萬，卻引發韓國粉絲不滿，對此，她首度回應，還笑說自己正在慢慢變成台灣人。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
韓籍啦啦隊女神李多慧為味全龍啦啦隊「小龍女 Dragon Beauties」成員，她人美心善，先前花蓮大地震捐款了30萬，沒想到卻引發韓國粉絲不滿。今（22）日李多慧出席「秋季加盟展」被問及此事面露驚訝直呼：「真的嗎？我第一次聽到，嚇了一跳！」甚至還用中文再重複了一次：「真的？」強調自己不清楚此事，還稱自己「慢慢變成台灣人」。

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▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲李多慧目前已經拿到就業金卡，之後會想多留在台灣嘗試不同工作。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
李多慧想留在台灣　絕美大頭照也是在台灣拍的

李多慧來台灣1年多，已經越來越入境隨俗，目前已經拿到就業金卡，她透露之後會想多留在台灣，想再嘗試其他工作，前陣子她的父母有來台灣，她趁機向父母撒嬌，說最近自己因為應援很累，身體不太舒服，父母還跟她說：「不行，妳要留在台灣努力的工作，要在這邊待很久。」讓她頓時又氣又好笑。

先前李多慧在節目上被搜包包，當時她的錢包被打開檢查，意外曝光自己的身分證，清秀臉蛋美到引發騷動，連張立東都忍不住大讚：「有夠漂亮！」被問到此事，李多慧也不好意思透露：「照片是在台灣拍的，覺得台灣拍出來的樣子很漂亮，想說以後照片都在台灣拍就好了。」

▲李多慧南韓身分證被搜出，大頭照中的她外貌出眾，全場驚呼聲此起彼落。（圖／女孩好野YouTube）
▲李多慧南韓身分證被搜出，大頭照中的她外貌出眾，全場驚呼聲此起彼落。（圖／女孩好野YouTube）
▲（圖／記者吳昕蓓拍攝）
▲李多慧最近常騎機車到處跑，被不少粉絲捕捉到身影。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
李多慧愛上騎機車　驚覺朋友都曬不黑

李多慧最近時常騎機車趴趴走，儼然已經是台灣人，不少民眾都能在馬路上捕捉到女神身影，李多慧也透露，開始騎車之後意外發現周遭的朋友騎機車都不會曬黑，讓她十分驚訝，朋友才告訴她：「妳不知道穿短裙的時候可以圍一下的東西嗎？可以防曬的。」李多慧坦言，這些她都還需要慢慢去學習，笑說：「感覺自己慢慢變成一個台灣人。」


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