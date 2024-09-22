快訊／愷樂生日PO和兒子合照！消失4年、41歲長相嚇到上萬人

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲愷樂分享母子合照，她神隱4年首度露面。（圖／愷樂IG）

▲愷樂透露近況，自己現階段全心全意照顧兒子，連覺都沒時間睡。（圖／索尼音樂提供）

愷樂（蝴蝶姐姐）自從傳出和羅志祥（小豬）有不倫關係，向老闆女友周揚青道歉後便消失演藝圈4年，月初，她突然在IG上傳一張胎兒超音波的照片，宣布懷上兒子，今（22）日為愷樂41歲生日，她公開抱著寶寶的天倫照，甜美外貌奇蹟凍齡，吸引破萬人按讚。今天下午，愷樂更新IG，放上一張母子合照，可見她一頭秀髮有些凌亂，穿花卉圖案的睡衣自拍，懷中為襁褓中的兒子，臉部被以貼圖遮住，年屆不惑的愷樂，疑似全素顏，戴著細框眼鏡，氣色看起來相當好，雖然照片有套用濾鏡，但多年來不曾露臉的她，外表相當逆齡，視覺年紀至少少10歲以上。愷樂寫下：「你是最棒的禮物！過了一個最棒的生日！」此外，她還在剛開通的Threads以該照片換上新頭貼，並發文祝福9月所有的壽星生日快樂，莎莎、KID、李岳、豆花妹、香蕉哥哥等藝人紛紛道恭喜，網友表示：「好美」、「愛妳，漂亮媽咪」、「終於PO自拍照了」、「超級無敵想念妳啦！最想念的女神」、「還是這麼漂亮」、「不想要妳再消失不見了！」愷樂離開演藝圈期間，曾經有知情人士跟週刊爆料，愷樂爆發小三醜聞後，父母希望她有個好歸宿，閨密朱安禹（小蜜桃姐姐）於是牽線一位在上海執業的醫生，男方不但不在意愷樂的過往，還陪伴在她身邊不離不棄，才讓愷樂決定託付終身，小倆口穩定交往一段時間後，赴美國低調登記完婚，愷樂正式成為醫生娘，而愷樂聽從婆家建議，不再復出藝能界。