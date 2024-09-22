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周思齊引退／盤點大巨蛋漏水區域約影響200位觀眾　遠雄回應了！

記者廖聿偉/台北報導

▲周思齊引退賽賽在大巨蛋順利舉行，不過仍有部分位置漏水。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
▲周思齊引退賽賽在大巨蛋順利舉行，不過仍有部分位置漏水。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.22）
台北市受到低壓帶影響，今(22)日降下豪大雨，也讓台北大巨蛋漏水問題再度浮現。針對此問題，遠雄集團也發出聲明回應，目前正持續進行屋頂板與排水檢修作業，滴水的座位將不會售票。

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針對媒體詢問巨蛋體育館滴水狀況，遠雄巨蛋公司說明如下：「由於週末賽事期間強降雨，部分座位區出現滴水狀況，對於受影響民眾深感歉意。」

經過盤點後，周思齊引退賽兩日分別有約200位民眾受影響，活動方也立即協助更換座位。

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▲周思齊引退賽，大巨蛋仍傳出漏水。（圖／路皓惟攝）
▲周思齊引退賽，大巨蛋仍傳出漏水。（圖／路皓惟攝）
遠雄強調，目前正持續進行屋頂板與排水檢修作業，在工程完畢前，避開可能發生滴水疑慮的售票區域，以減少受影響座位數。

中信兄弟球星周思齊連兩日舉辦引退賽，所幸在台北大巨蛋舉行，因此不受大雨影響，仍能如期開打。昨周思齊引退賽挾著五月天獻唱的魅力，湧入4萬人，今天預估也將超過3.8萬人。

▲周思齊引退賽，大巨蛋仍傳出漏水。（圖／路皓惟攝）
▲周思齊引退賽，大巨蛋仍傳出漏水。（圖／路皓惟攝）

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