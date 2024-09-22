開箱EDIFIER無線耳罩耳機　2千價位也能擁有大牌降噪效果

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▲EDIFIER W830NB 無線降噪耳罩耳機在右邊的耳罩下方有實體功能鍵。（圖／記者周淑萍攝）

▲耳墊內側為親膚的蛋白質皮革包覆雙耳，但戴久了依舊會出現壓耳的不適感。（圖／記者周淑萍攝）

大專院校已經開學一段時間，在學期間除了最基本的平板、筆電之外，外宿生可能還需要準備一款「降噪耳機」，可以幫助自己專注，減少周圍環境噪音的干擾，要達到夠水準的降噪效果，可能都要逼近萬元，在預算不夠情況下，EDIFIER W830NB 無線降噪耳罩耳機應該可以成為最強平替款，價格為2590元，雖然還是有點壓耳的感覺，但整體音質和降噪效果有超過2千價位帶的水準。音響耳機品牌 EDIFIER日前推出在台推出全新「W830NB 無線降噪耳罩耳機」主打主動降噪技術和超強續航力，對於學生來說相當實用，先從外觀來看，為簡約的霧面質感，重量 267 克，耳墊內側為親膚的蛋白質皮革包覆雙耳，頭帶為更堅固鋼製材質。耳罩沒有支援手勢操控，在右邊耳罩下緣有矽膠材質的實體按鈕，可以直覺的操作音樂，同時調整降噪效果，可折疊的設計提高收納的便利性。接著就是「降噪」效果，提供通話降噪、深度降噪、抗風降噪等，可以依照不同需求進行調整，能夠提供達 -45dB 的 ANC 深度降噪，有效隔絕大部分環境噪音。實際將降噪開到最大，確實可以隔絕多數生活周遭的雜音，像是室內其他人講話、電風扇或是鍵盤的敲擊聲等都能確實的消除，幫助自己可以用音樂為背景提高專注度。音質的部分，具備Hi-Res Audio Wireless 和 Hi-Res Audio 雙金標音質認證，支援 LDAC 高音質編碼，可以帶來空間音效，整體音質舒服。續航力在關閉降噪功能的情況下，能夠續航最高達 94 小時，透過快速充電 15 分鐘即可再持續使用 10 小時。W830NB 無線降噪耳罩耳機採用最新的藍牙 5.4 技術，支援雙裝置連接，滿足多螢用戶的使用需求，可以快速的切換音樂、視訊和通話。實際體驗，如果追求一款平價好入手的降噪耳機，W830NB降噪效果應該可以滿足多數人的需求，而在舒適度的部分，依舊難逃耳罩式耳機會出現的壓耳悶熱感，約莫一個小時就會需要拿下來透透氣的需求，音質部分，已經有中上水準，可以呈現音樂大量細節，以2590元的價格來說，整體算是相當出色的一款耳機。