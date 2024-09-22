邱泰源曝賴清德罵彭啟明？林楚茵：有交情談話像老友開玩笑

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衛福部長邱泰源昨日自爆，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論也引發熱議，國民黨解讀是內閣內鬨，且卓榮泰被架空政權。民進黨立委林楚茵則奉勸國民黨不要見獵心喜、見縫插針，形塑網內互打的形象，強調部會首長彼此都有交情，談話間難免像是老朋友開玩笑；另有黨內人士表示，跨部會本來就會溝通，這凸顯內閣團隊快速溝通、節奏俐落，在野黨拿來大作文章，根本是司馬昭之心。對於國民黨接連操作內閣「網內互打」，林楚茵奉勸國民黨不要見獵心喜、見縫插針，說明內閣團隊當中，有些是過去民進黨的從政黨員，有一些是從民間招募人才進入內閣來為民服務，不過部會首長當中，過去彼此都是有交情，難免在談話的部分，就會比較像是跟老朋友講話之間開的玩笑話。整體行政團隊步伐一致，在院長領導下，都會為福國利民以及民生重要法案努力。另有黨內人士表示，跨部會間彼此本來就會針對政策進行溝通與對話，這凸顯院長率領的內閣團隊積極任事、快速溝通、節奏俐落分明的施政特色，並認為部長邱泰源談話，一聽就知道是建立在與彭啟明深厚交情下的玩笑話，無關所謂負面批評，也無需有行程安排的過度聯想，藉機拿來大作文章與惡意炒作，甚至稱「網內互打」，根本司馬昭之心，非常拙劣。該人士說，淨零議題是府院相當重視的議題，日前該議題經過院長核可後，也在「國家氣候變遷對策委員會」上提出來討論，身為執行秘書的彭啟明，也在委員會後，將相關結論帶回行政院向院長報告，府院節奏一致、橫向無虞，藍委為政治攻防，特別說成「網內互打」、「內閣不團結」，明顯與事實不符。