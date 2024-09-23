落實車輛慢看停！高雄市區監理所舉辦交通安全月闖關大賽

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▲公路局高雄市區監理所舉辦交通安全月闖關大賽。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所舉辦交通安全月闖關大賽，吸引許多民眾到場體驗。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所舉辦交通安全月闖關大賽，會中表揚公益贊助機車駕訓的機關團體。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所21日下午，在高雄大遠百戶外廣場，舉辦交通安全×租稅密碼解謎大挑戰宣導活動，是整個交通安全月唯一一場大型實境解謎活動，吸引許多民眾到場體驗。高雄市區監理所交通安全月闖關大賽，是由高雄市區監理所所長劉育麟主持，有公路局運輸組組長梁郭國、高雄市政府稅捐稽徵處處長曾子玲、交通局簡任技正陳榮輝等人，以及大高雄地區運輸業者、駕訓班代表、代檢廠代表，及鈞慶車業與和潤企業等民間團體與會，共同落實車輛慢看停、行人安全行，以堅定展現重視路口安全之信念。高雄市區監理所所長劉育麟表示，9月份為全國交通安全月，今(113)年以「車輛慢看停、行人安全行」為宣導主軸，向國人傳達「人本交通-停讓文化」的交通理念，而今年高雄市區監理所跨機關攜手高雄市稅捐處舉辦交通安全×租稅密碼解謎大挑戰宣導活動，是整個交通安全月唯一一場大型實境解謎活動。劉育麟說，高雄市區監理所近年來，重視落實對大型車路口停讓行人，此次開場活動中更邀請公路客運、市區客運、遊覽車、貨運等業者一同響應轉彎暫停安全再行的停讓行人運動，還有漢程客運的職業駕駛上台示範「路口指差確認法」，大型車駕駛轉彎務必做到「轉彎前30公尺開啟方向燈」、「確認左右無來車及行人」、「再次檢視行車視野輔助系統」。劉育麟指出，為了鼓勵民眾考機車駕照前經過正規的駕駛訓練，先到駕訓班學習防禦駕駛與安全騎乘的觀念，交通部政策「推動機車駕駛訓練制度計畫」，補助受訓學員1300元學費，而高雄市區監理所也積極爭取地方與民間企業贊助，期能減輕學員負擔，此次活動邀請113年公益贊助機車駕訓的高雄市政府、鈞慶車業、高雄客運、和潤企業、高雄市公共汽車客運公會上台遞送贊助支票，一同守護大高雄地區行車安全。劉育麟並指出，高雄市區監理所為了讓更多民眾瞭解路口停讓的重要性與解說稅務知識，跳脫傳統靜態宣導模式，首度與高雄市稅捐處合作，設計了交通安全與稅務知識的共6個解謎關卡，只要成功解出四關以上，就可以獲得摸彩券1張，同時準備了三星平板等多項好禮，另外還有超級賓果大賽、有獎徵答、精彩表演、直播抽獎等活動，受到大朋友小朋友的熱烈歡迎，現場氣氛猶如嘉年華般，希望透過寓教於樂的方式，活潑有趣的節奏，推廣安全駕駛概念與行人路口安全，並持續秉持人本交通理念，提升道路交通安全意識。