陳淑樺36年前身材好兇狠？〈夢醒時分〉伴唱帶出土　尺度兒童不宜

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▲▼〈夢醒時分〉伴唱帶的封面女郎體態窈窕，十分養眼。（圖／路上觀察學院臉書）

▲陳淑樺90年代以一曲〈夢醒時分〉成為暢銷歌后，2度獲得金曲獎最佳女歌手獎。（圖／滾石唱片臉書）

80年代傳奇歌后陳淑樺，1998年傳出母喪後消失演藝圈，長達26年沒再公開露面，僅在2008年接受陶晶瑩電話專訪，多年前也曾經被拍到街頭現蹤，讓歌迷相當關心她的近況。近日有網友分享陳淑樺代表作〈夢醒時分〉的伴唱帶，封面女子的身材相當傲人，原PO直呼：「三十年前其實走滿前面...」一名男網友在臉書社團「路上觀察學院」上傳2張翻拍照片，一張為外觀斑駁的KTV伴唱帶，封面女郎一頭豐沛長髮，五官深邃，穿一件灰色小背心，雄偉上圍讓人難以忽視，仔細一看還沒穿內在美，尺度不小，右邊寫著〈夢醒時分〉4個大字，背面曲目列表還有姜育恆、李翊君、童安格、王傑等紅星的暢銷金曲。男網友在配文寫下：「路邊看到有人丟這個，三十年前其實走滿前面，當年人美都是真的美。」貼文引來大批網友討論，「這種小背心款式到現在一樣不失潮流」、「圖文不符...」、「以前都是自然美，現在都是整形美」、「夢醒時分...男人看到真的全醒了」、「小看了年代，以為自己父母親保守...」有網友表示：「我印象中陳淑樺的身材不是這樣。」有人解釋因為照片是伴唱帶，不是原唱的專輯，所以封面女主角當然不會是陳淑樺，「金曲合輯啊！那就不是什麼『走滿前面』，而是幾十年來這種消費族群都一直存在～賣點肉就願意多花點錢買最大眾流行的便宜貨，只是可能30年前你我都還在看卡通，比較接觸不到而已！」還有人好奇女模特兒的身分，「這女生是誰啊？」