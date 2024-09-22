泰勒絲吸票威力驚人！美選18歲首投族登記踴躍　年輕選民比例激增

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選進入關鍵倒數，部分州次開始提早投票，而今年大選的年輕選民參與度也比往常還高，光是選民登記就相當踴躍。《今日美國報》指出上週的「全國選民登記日」創下史上紀錄人次，當天有超過15萬人透過官方網站「Vote.org」成為登記選民，登記日前一周更有超過33萬人因美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）登記。距離總統大選不到50天，《今日美國報》指出，上週的全國選民登記日（National Voter Registration Day）創下歷史紀錄以來當天登記為選民人數最多的一次，在9月17日當天有超過15萬人透過官方網站登記為選民，其中有高達81%選民的年齡在35歲以下。數據顯示，其中「18歲首投族」的增幅最大占整體的11%，人數則比四年前的同一天激增53%，從以前的經驗來看，在「全國選民登記日」登記為選民者有高達八成比例會去投票；而在登記日前一周，有有多達33萬7826人透過泰勒絲張貼在IG的連結進入所在州的選民登記網站。Vote.org 執行長海利（Andrea Hailey）對此就表示，今年18歲新選民的人數確實出現激增，他也強調年輕人登記參與選舉投票，可鼓勵下一代加入踐行民主權利行列。