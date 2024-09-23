射箭／解鎖季後賽初體驗　范姜益鴻邊打工邊比賽不喊苦、不怕累

前一天還在靶前當拔箭員，隔日輪到自己首嚐季後賽滋味，台中銀行范姜益鴻直呼超開心，容易緊張的個性讓他得鼓起勇氣面對高張力，多虧有教練陳坤成在背後信心加持，「他鼓勵我放開去射，不管輸贏，大膽去完成，贏了就一起慶祝。」
台中銀行在季後挑戰賽第一輪面對寒舍集團，前役沒有下場的范姜益鴻，在第2戰投入男團賽事，有趣的是排在第2棒的他，4回合都挹注各別挹注了17分，可惜男團最後以3：5繳械，但加入團隊3年的他，總算有了季後賽處女秀，「教練有說第2戰會輪到我，昨天回飯店就休息準備，把自己調整到最好，不過上去還是稍微緊張。」
2隊此役是全員加射決勝負，台中銀行在男團加射時，與寒舍集團並列16分，靠著林育淵10分箭距離靶心較近才拿下，射出9分的范姜益鴻也功不可沒，「我看到有9分，一顆心放下來，我超怕失誤，因為是容易緊張的人。」他笑說光是昨天當拔箭員就在緊張，「幸好隊友昨天有贏，因為第一次季後賽，想要打到冠軍戰。」
下雨考驗 刻意把瞄準器調低
也因為多了一天在靶前第一手觀察箭著點的經驗，范姜益鴻很清楚今天親自上陣該如何調整，「雨水在打，大家的箭偏低，上場我就先把瞄準器故意調低一點。」
范姜益鴻去年就從國立體大畢業，今天雖然回娘家比賽，但是場地拉到校門口前，讓習慣在練習場的他覺得體感微秒。已經不是學生的范姜益鴻去，目前為了繼續當名選手，選擇邊打工邊射箭，雖然生活比較辛苦卻甘之如飴，只因一心想追隨學長鄧宇成，「我們全國賽都會報名同隊，想說學長願意帶我，我就跟學長腳步走，因為他很照顧我，所以學長不退我就不退。」
台中銀行在季後挑戰賽第一輪面對寒舍集團，前役沒有下場的范姜益鴻，在第2戰投入男團賽事，有趣的是排在第2棒的他，4回合都挹注各別挹注了17分，可惜男團最後以3：5繳械，但加入團隊3年的他，總算有了季後賽處女秀，「教練有說第2戰會輪到我，昨天回飯店就休息準備，把自己調整到最好，不過上去還是稍微緊張。」
2隊此役是全員加射決勝負，台中銀行在男團加射時，與寒舍集團並列16分，靠著林育淵10分箭距離靶心較近才拿下，射出9分的范姜益鴻也功不可沒，「我看到有9分，一顆心放下來，我超怕失誤，因為是容易緊張的人。」他笑說光是昨天當拔箭員就在緊張，「幸好隊友昨天有贏，因為第一次季後賽，想要打到冠軍戰。」
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也因為多了一天在靶前第一手觀察箭著點的經驗，范姜益鴻很清楚今天親自上陣該如何調整，「雨水在打，大家的箭偏低，上場我就先把瞄準器故意調低一點。」
范姜益鴻去年就從國立體大畢業，今天雖然回娘家比賽，但是場地拉到校門口前，讓習慣在練習場的他覺得體感微秒。已經不是學生的范姜益鴻去，目前為了繼續當名選手，選擇邊打工邊射箭，雖然生活比較辛苦卻甘之如飴，只因一心想追隨學長鄧宇成，「我們全國賽都會報名同隊，想說學長願意帶我，我就跟學長腳步走，因為他很照顧我，所以學長不退我就不退。」