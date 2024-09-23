不能只靠石油！追求經濟多元化、追AI熱潮　中東基金投數十億美元

我是廣告 請繼續往下閱讀

近兩年AI熱潮席捲全球，OpenAI推出的ChatGPT被認為是這波浪潮的起點，隨後各大科技巨擘紛紛投入資金，欲分得這塊市場大餅。有外媒報導指出，過去1年，中東國家由政府支持的基金，對AI的投資水準增加了5倍，顯示沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特和卡達等石油資源豐富的國家，持續在尋求經濟上的多元化。根據財經外媒《CNBC》報導，中東主權財富基金正成為AI的主要支持者，匿名消息人士透露，阿拉伯聯合大公國旗下的投資公司MGX，就希望從OpenAI的最新融資分得一杯羹。報導提到，很少有風險基金的口袋，能深到足以與微軟、亞馬遜等跨國科技大企業，動輒數十億美元的資金競爭，但這對中東主權基金來說顯然不是問題，得益於近年能源價格的上漲，高盛（Goldman Sachs）表示，到2026年，海灣阿拉伯國家合作委員會（GCC）國家的總財富預計將從2.7兆美元增加到3.5兆美元。報導並列舉沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），作為王儲穆罕默德·本·薩勒曼（ Crown Prince Mohammed bin Salman）「2030 年願景」倡議的一部分，該基金一直在大舉投資，規模已超過9250億美元。其他中東國家，如阿拉伯聯合大公國的主權財富基金「穆巴達拉」（3020億美元），阿布達比投資局（1兆美元）、卡達投資局（4750億美元），科威特投資局（8000億美元），也都是不容小覷的存在。不過，報導也提到，以沙烏地阿拉伯為例，該國的人權記錄對於一些西方合作夥伴和新創公司來說，仍然是一個問題，近年最引人注目的案件，莫過於2018年《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遭沙國殺害一事，引發了國際商界的強烈反對。