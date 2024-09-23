以色列與真主黨衝突加劇　古特瑞斯：黎巴嫩恐成「另一個加薩」

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法新社報導，隨著以色列與黎巴嫩武裝團體真主黨(Hezbollah)的敵對行動加劇，聯合國祕書長古特瑞斯(Antonio Guterres) 22日對黎巴嫩有可能轉變為「另一個加薩(Gaza)」的風險示警。在世界領袖將齊聚聯合國、舉行年度會議之前，古特瑞斯在接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時，對以色列與哈瑪斯(Hamas)在經過11個月的戰爭後達成停火的可能性存疑。古特瑞斯表示，在他看來，雙方明顯沒有興趣停火，而這是一場悲劇，因為這是一場必須停止的戰爭。「以色列政府與哈瑪斯都沒有真的想要停火」。在以色列與真主黨本週的跨邊界交火加劇後，古特瑞斯說，他擔心黎巴嫩有可能轉變為另一個加薩。自從哈瑪斯去年10月7日突襲以色列、引爆這場仍在持續的戰爭之後，真主黨武裝分子已經和以色列跨境交火近1年，以表達對這個巴勒斯坦盟友的支持。但最近數週雙方的交火已經升級，以色列在大幅削弱哈瑪斯之後，已將注意力轉移到北部邊界。以色列20日襲擊黎巴嫩首都貝魯特南部郊區，擊斃至少16名真主黨成員，包括一名高層指揮官在內。黎巴嫩衛生部則宣布死亡總數為45人，包括平民在內。以色列與真主黨這個週末激烈交火，使得爆發全面戰爭的憂心與日俱增。真主黨第二號人物卡西姆(Naim Qassem) 22日表示，真主黨與以色列的戰鬥已經進入一個「新階段」，誓言將進行公開對抗。更多中央廣播電臺新聞