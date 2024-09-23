前進中東？外媒曝台積電、三星擬赴當地設廠　金額逾1000億美元

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▲韓國三星電子傳也有意赴中東阿聯設廠。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

外媒《華爾街日報》聲稱，晶片巨擘台積電和三星電子，有意前進中東，在阿拉伯聯合大公國興建「巨大廠區」，涉及金額將超過1000億美元。不過，計畫面臨不小阻礙，仍有可能不了了之。報導透露，三星、台積電高層，近日已陸續造訪阿聯，針對在當地設廠，投入晶片製造一事展開討論，若計畫付諸實行，可能會在未來幾年改變產業結構，並成為中東投資AI的重要基石，阿布達比政府的全資投資機構「穆巴達拉發展」公司（Mubadala Development Co.）將發揮核心作用。報導指出，這些討論仍在早期階段，尚有包含技術面在內的障礙要解決。而除了推動區域科技業發展，相關計畫的更廣泛目標，還有增加全球晶片生產、在不傷害晶片製造商利潤的前提下，幫助降低晶片售價等等。與此同時，財經外媒《CNBC》也報導，過去1年，中東國家由政府支持的基金，對AI的投資水準增加了5倍，中東主權財富基金正成為AI的主要支持者，凸顯中東對科技發展以及AI的野心。不過報導也提到，隨著中東區域科技協議加速，華府對於阿聯與其他中東國家，成為美國先進AI科技進入中國管道一事也越發擔憂。