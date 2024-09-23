周思齊含淚「兄弟齊心、我愛短今」　女神本人哭更慘：怎能不愛他

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▲周思齊在引退儀式上表情嚴肅，語帶哽咽說「大家都愛短今」，全場4萬人爆笑。（圖／短今臉書）

▲▼多年前賽前熱身的精神喊話，林明杰（中）一句「我愛短今」流傳至今。（圖／短今臉書）

中信兄弟球星周思齊（周董）昨（22）日在第二天的引退儀式上，發表一段讓人又哭又笑的心裡話，沒有擬草稿的他，流露真性情，講到「兄弟齊心」時，他問隊友江坤宇下一句，隨後自己說：「大家都愛短今。」當家啦啦隊人氣成員、PS女神短今本人回應：「你怎麼能不愛他？」周思齊退休致詞的內容幽默又感性，上一句還拭淚、語帶哽咽，下一句突然說：「兄弟齊心，阿坤下一句是什麼？大家都愛短今。」語畢，全場鼓掌大笑，周思齊解釋，這句話是復刻當年兄弟在「象圈圈」（中信球員賽前熱身互相打氣的時間）精神喊話時，隊友林明杰的「千古佳話」，周思齊說：「將來短今要是退休，你們也要持續愛她。」短今深夜在粉專發文，隔空回應周思齊，語氣感傷，「沒想到在周思齊的引退賽，被周董記住...」透露「兄弟齊心，我愛短今」這句話是大學長周思齊、張志豪所發想，一個比賽開始前凝聚向心力的小儀式，對於周思齊要大家繼續愛她，短今說：「眼淚真的忍不住！你怎麼能不愛他？」附上一排爆哭的表情符號。文末，短今跟周思齊說：「今天不是結束、不是離開，而是傳承的開始，謝謝你，周董！我的青春裡伴隨了歡笑與淚水，謝謝你陪我們走過這段旅程，你辛苦了！」短今因為神似經典韓劇《大長今》的女主角李英愛，而得此藝名，曾經參與歌舞大秀《臺灣舞孃》演出，她透露，當年和朋友去看棒球比賽，親身感受到現場的震撼力，興起報名啦啦隊徵選的念頭，2016年2月順利加入中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」，受封「極品大隻馬」、「中職啦啦隊小巨人」。成為PS女孩後，短今人氣急速攀升，曾經與同期的峮峮被票選為新人王，也擔任過隊長一職，2018年底發行個人首本寫真書《今夏戀愛中》，2021年5月推出第二本寫真作品《今日旅行中》。