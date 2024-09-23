李遠哲批能源政策「蔡英文竟脫口這句」　郭正亮：賴清德倒大楣

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中研院前院長李遠哲曾批前總統蔡英文能源政策錯誤不斷，沒為下一代著想，且兩人針對溫室氣體排放交換意見時，蔡英文竟脫口「2024年後不是她的事」，令他感到擔憂，並稱無法再和蔡英文溝通。對此，前立委郭正亮表示，蔡英文說出「2024年後不是我的事」這句千古名言，倒大楣的就是總統賴清德。郭正亮22日在節目《張雅婷辣晚報》表示，半導體、面板、鋼鐵、石化等高耗能產業都在台灣，要符合歐洲的標準，就要花很多錢，已經火燒屁股了。郭正亮指出，其實這是蔡英文造成的，她執政8年都沒有做，到了最後1年才編了9千億，調查各企業碳費要繳多少，等於害死賴清德。郭正亮續指，過去李遠哲曾跟蔡英文抱怨「這個都不做，怎麼來得及？」蔡英文竟說出「2024年後不是我的事」這句千古名言，意思是屆時她已卸任，可就換賴清德倒大楣。郭正亮說，因台灣都沒有在做，所以台灣的排碳竟是全世界倒數前5，中國大陸的平均排碳比台灣低得多；而直接減碳要換設備，就會讓成本直接加上去，台灣有好幾個物價上漲因素都會加上來。