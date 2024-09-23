與大谷翔平「背靠背開轟」帶隊逆轉！Betts：翔平的一擊給我力量

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洛杉磯道奇隊「MVP組合」在今（23）日又一次展現了他們打擊上的威力，在對上科羅拉多洛磯隊的比賽中，大谷翔平敲出本季第53號全壘打，在他之後Mookie Betts也打出個人賽季第19轟，幫助道奇和對手「說再見」，以6：5逆轉擊敗洛磯。Betts賽後受訪時直言，大谷的一擊給了自己力量。9下道奇隊落後2分，最後反攻，大谷翔平先棒打洛磯隊火球男Seth Halvorsen，掃出中外野的陽春砲，這發追平轟為其本季第53發全壘打，根據MLB官方數據網站「Baseball savant」的數據，這一球擊球初速為每小時114.7英里（約184.6公里/小時）。之後，下一棒的Betts逮中一顆時速100.6 英里（約 161.9 公里）的火球，「背靠背」敲出左外野再見全壘打，讓道奇隊完成逆轉。整個道奇球場，無論是球員還是球迷，都陷入沸騰的情緒中，連大谷也歡欣鼓舞地跳了起來，在本壘迎接Betts。在戰況告急的情況下，球隊的兩名MVP球員站了出來，大谷和Betts用手中的球棒驅散了沉重的氣氛。賽後接受採訪時，Betts難掩開心情緒，他直言：「翔平的一擊給了我力量，讓我能夠完成漂亮的一次揮棒。」賽後日本網路上的評論區也對這一場逆轉勝感到振奮，許多人留言：「謝謝Betts！！」、「最強的 1 、2棒」、“「大谷翔平的扳平轟→Betts再見全壘打！太戲劇性了」、「MVP二人組最棒」、「大谷是主角，但Mookie也是」。