對大谷翔平「投到紅中」遭重擊！洛磯主帥：應該要投外角膝蓋附近

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洛杉磯道奇隊今（23）日在9局下完成翻盤，靠著大谷翔平和Mookie Betts接力開轟，終場以6：5逆轉取勝。賽後洛磯隊主帥Bud Black直言要對大谷翔平和道奇隊脫帽致敬，同時也分析了這一場比賽最後兩打席之所以被連續開轟、以及球隊遭到逆轉的主要原因。在9局下，大谷翔平在1好2壞時，瞄準洛磯隊火球男Seth Halvorsen一顆88 MPH的快速指叉球，一棒敲出中外野全壘，扳平戰局。這也讓下一棒的Betts更有底氣，在兩好球後抓中一顆破百MPH的伸卡球開轟，敲出再見全壘打。比賽結束後， Bud Black談到大谷的那一發追平轟時展現風度，直言：「他是一位出色的球員，本季打出了超過50支全壘打。你別無選擇，只能對此脫帽致敬。」「在球數2-1、打擊者有優勢的情況下，投了一顆快速指叉球，我還沒有看過那個球，所以我要簡單看一下才能評論，它必須在外角膝蓋附近，但可能它來到了中間。」Black賽後指出Halvorsen在那一打席的投球犯出的錯誤，就如他所言，後者那一球投到了紅中的位置。而關於Betts的再見全壘打，他說：「他（Betts）打了一顆快速球，他是另一位超級球星和未來的名人堂成員。」Black表示自家投手讓對方上壘太多次了，這才導致大谷和Betts都有5次上場打擊的機會，而給予這種強打者多次站上打擊區，就是一種風險。「然而，我們輸掉這場比賽的真正原因是：即使我們有機會，我們也無法再多拿幾分。令人沮喪的是，我們有機會擴大我們5分的領先優勢，但沒有能做到。」洛磯隊前6局一度以5：1領先，道奇在第7局追回3分，第9局打下2分逆轉。