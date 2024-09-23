大谷翔平奇蹟的一周！7戰狂敲6轟、跑7盜　締造大聯盟百年新紀錄

大谷翔平奇蹟的一周！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在這一周的7場比賽中，可以說是繳出了怪物般的數據，總共敲出6轟、7盜，其中包含20日交手邁阿密馬林魚的比賽，單場敲出三響砲，並同時達標「50轟、50盜」的史詩紀錄。而今（23）日交手科羅拉多落磯，道奇日籍球星大谷翔平也再度開轟，敲出個人本季第53轟，為這神奇的一周畫下完美句點。
4戰繳5轟5盜 成百年歷史首人
根據大聯盟官方社群帳號的統計，自台灣時間16日開始，大谷翔平在這一周的7場比賽，總共32個打席敲出16支安打，打擊率高達5成，敲出6支全壘打，跑出7次盜壘，攻下17分打點，OPS（整體攻擊指數）為驚人的1.668。
而這6發全壘打中，就包含18日交手馬林魚的單場三響砲，大谷翔平在該場比賽，單場敲出「3轟6安10打點」的誇張成績，並同時完成「51轟、51盜」的紀錄，讓全球的球迷都因此陷入瘋狂。
根據數據專家Sarah Langs的發文指出，大谷翔平是自1900年以來，史上第1個能夠在4場比賽內，繳出5轟、5盜的球員。此外，還有機會挑戰成為史上第5位，拿下全壘打王並跑出40次以上盜壘的球員，目前大谷翔平累積53轟，落後於紐約洋基「法官」Aaron Judge的55轟。
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根據大聯盟官方社群帳號的統計，自台灣時間16日開始，大谷翔平在這一周的7場比賽，總共32個打席敲出16支安打，打擊率高達5成，敲出6支全壘打，跑出7次盜壘，攻下17分打點，OPS（整體攻擊指數）為驚人的1.668。
而這6發全壘打中，就包含18日交手馬林魚的單場三響砲，大谷翔平在該場比賽，單場敲出「3轟6安10打點」的誇張成績，並同時完成「51轟、51盜」的紀錄，讓全球的球迷都因此陷入瘋狂。
根據數據專家Sarah Langs的發文指出，大谷翔平是自1900年以來，史上第1個能夠在4場比賽內，繳出5轟、5盜的球員。此外，還有機會挑戰成為史上第5位，拿下全壘打王並跑出40次以上盜壘的球員，目前大谷翔平累積53轟，落後於紐約洋基「法官」Aaron Judge的55轟。