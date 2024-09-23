大谷翔平奇蹟的一周！7戰狂敲6轟、跑7盜　締造大聯盟百年新紀錄

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大谷翔平奇蹟的一周！而今（23）日交手科羅拉多落磯，道奇日籍球星大谷翔平也再度開轟，敲出個人本季第53轟，為這神奇的一周畫下完美句點。根據大聯盟官方社群帳號的統計，自台灣時間16日開始，而這6發全壘打中，就包含18日交手馬林魚的單場三響砲，此外，還有機會挑戰成為史上第5位，拿下全壘打王並跑出40次以上盜壘的球員，目前大谷翔平累積53轟，落後於紐約洋基「法官」Aaron Judge的55轟。