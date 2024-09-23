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邱泰源爆賴清德打電話罵彭啟明　沈富雄揭他個性：讓大家都難堪

記者王德蓉／綜合報導

▲前立委沈富雄指出，邱泰源個性好大喜功，就說「總統有去罵彭啟明」，邱泰源也許不覺得這會讓整個內閣很難堪。（圖／資料照片）
▲前立委沈富雄指出，邱泰源個性好大喜功，就說「總統有去罵彭啟明」，邱泰源也許不覺得這會讓整個內閣很難堪。（圖／資料照片）
衛福部長邱泰源21日爆料，總統賴清德曾致電罵環境部長彭啓明，認為環境部沒給足夠資源讓醫療院所執行減碳，此番言論引發熱議。對此，前立委沈富雄指出，邱泰源個性好大喜功，就說「總統有去罵彭啟明」，邱泰源也許不覺得這會讓整個內閣很難堪。

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沈富雄22日在節目《TVBS戰情室》指出，賴清德不應該直接打給部會首長，應該先和行政院長卓榮泰說「你稍微注意一下， 不可以這樣」，而賴清德直接打給部會首長，邱泰源也許就是打小報告的人。

沈富雄說，邱泰源的個性好大喜功，就開始出來說「總統有去罵彭啟明」。邱泰源不覺得這會讓整個內閣、甚至卓榮泰、彭啟明很難堪，「小小的得意，也救不了整個醫界的麻煩」，這也充分顯示邱泰源的個性。

沈富雄說，邱泰源當不分區立委時，整天鑽營、打關係，對每個人都很有禮貌，「對我更是特別禮貌」；不過邱泰源一路做到衛福部長，就出紕漏、馬腳就露出來了，該做的不做，不該做的做了一大堆，顯得大家都很難堪。沈富雄表示，這件事情發生以後，賴清德當然不高興，也當然責怪邱泰源。

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