超幸運撿到大谷翔平53轟！死忠道奇球迷好興奮　直言：我不想賣掉

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（23）日不僅單場敲出4支安打、2次盜壘，更包含在9局下敲出的追平全壘打，目前已累積53轟、55盜。（圖／美聯社／達志影像）

超幸運撿到大谷翔平53轟！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（23）日單場敲出4支安打，包含9局下的追平全壘打，同時是個人本季第53轟。大谷翔平的第53轟頗具紀念意義，因為該打席出現在9局下，道奇還以1分落後落磯，這發陽春砲幫助道奇追平比分，且後續打擊的Mookie Betts，更是接力上演「背靠背」開轟，幫助道奇6：5逆轉落磯，且拿下攸關分區寶座的重要一勝。而讓人感到溫馨的是，周遭沒有撿到球的球迷，也都紛紛拍拍他的肩膀，表達祝福。在受訪中，Joshua表示：「先前媒體《NBC Los Angeles》曾預估大谷翔平第50轟的紀念球，價值可能高達50萬美元（約合1599萬元新台幣），因此這顆53轟紀念球肯定同樣價值不菲。