超幸運撿到大谷翔平53轟！死忠道奇球迷好興奮　直言：我不想賣掉

超幸運撿到大谷翔平53轟！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（23）日單場敲出4支安打，包含9局下的追平全壘打，同時是個人本季第53轟。有日本媒體訪問撿到這顆全壘打球的幸運得主，是位22歲名叫Joshua的球迷，他表示自己撿到球的當下相當興奮，且因為是死忠的道奇球迷，所以也直言：「不會想賣掉。」
全壘打球爭奪戰 22歲輪胎技師勝出
大谷翔平的第53轟頗具紀念意義，因為該打席出現在9局下，道奇還以1分落後落磯，這發陽春砲幫助道奇追平比分，且後續打擊的Mookie Betts，更是接力上演「背靠背」開轟，幫助道奇6：5逆轉落磯，且拿下攸關分區寶座的重要一勝。
根據日本媒體《The Answer》報導指出，在大谷翔平這發全壘打飛進觀眾席時，出現了全壘打球爭奪戰，最終由1名22歲的輪胎技師Joshua勝出。而讓人感到溫馨的是，周遭沒有撿到球的球迷，也都紛紛拍拍他的肩膀，表達祝福。
撿到球超興奮 直言不會想轉賣
在受訪中，Joshua表示：「因為球向我飛來，我覺得可能有機會接到，於是我跳起來，結果真的接到了，我很興奮，這實在太棒了。」
先前媒體《NBC Los Angeles》曾預估大谷翔平第50轟的紀念球，價值可能高達50萬美元（約合1599萬元新台幣），因此這顆53轟紀念球肯定同樣價值不菲。不過對此，Joshua則說：「我會保留它，因為我是道奇隊的忠實粉絲，所以我不想賣掉他。」
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大谷翔平的第53轟頗具紀念意義，因為該打席出現在9局下，道奇還以1分落後落磯，這發陽春砲幫助道奇追平比分，且後續打擊的Mookie Betts，更是接力上演「背靠背」開轟，幫助道奇6：5逆轉落磯，且拿下攸關分區寶座的重要一勝。
根據日本媒體《The Answer》報導指出，在大谷翔平這發全壘打飛進觀眾席時，出現了全壘打球爭奪戰，最終由1名22歲的輪胎技師Joshua勝出。而讓人感到溫馨的是，周遭沒有撿到球的球迷，也都紛紛拍拍他的肩膀，表達祝福。
撿到球超興奮 直言不會想轉賣
在受訪中，Joshua表示：「因為球向我飛來，我覺得可能有機會接到，於是我跳起來，結果真的接到了，我很興奮，這實在太棒了。」
先前媒體《NBC Los Angeles》曾預估大谷翔平第50轟的紀念球，價值可能高達50萬美元（約合1599萬元新台幣），因此這顆53轟紀念球肯定同樣價值不菲。不過對此，Joshua則說：「我會保留它，因為我是道奇隊的忠實粉絲，所以我不想賣掉他。」