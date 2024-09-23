前金管會主委黃天牧動向確定　將接任中央存保董事長一職

我是廣告 請繼續往下閱讀

前金管會主委黃天牧自520卸任後，動向備受關注，8月初曾傳將出任中央存款保險公司董事長，但尚未獲得證實。金管會今（23）日公告宣布，中央存款保險股份公司董事長由黃天牧擔任，總經理一職則由鄭明慧續任。中央存款保險公司屬於金管會周邊單位，以銀行、信合社等金融機構中的存款作為保險標的，每年依照銀行保額內的存款收取保費，一旦金融機構發生流動性危險時，存保可提供融通及資金調度。過去存保董事長多由財政部、金管會及央行官員轉任，總經理則是內升為主，近20年僅董瑞斌、朱浩民及現任董事長蘇財源為非財金央行官員。過去擔任金管會主委的黃天牧，卸任後的去向眾說紛紜，最早有風聲傳出接任台灣金控董事長，之後又傳可能出任政大國際金融學院院長，8月初再度傳出將出任中央存款保險董事長。雖然黃天牧當時並未對外證實此消息，但知情人士表示，此去向是尊重他個人意願決定，原中央存保董事長蘇財源也順勢退休。金管會今日公告表示，中央存款保險董事長一職由黃天牧接任，總經理一職則由現任總經理鄭明慧續任，此項人事案奉行政院113年8月23日院授人培字第1133026244號函同意依規定程序辦理。