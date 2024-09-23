高雄義享天地「停車場塞2小時」！2情況千萬別開車　百貨回應了

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▲義享天地停車場被許多民眾抱怨動線不良，業者回應，鼓勵民眾多加利用特約停車場，或搭乘大眾運輸。（圖／翻攝Google Maps）

高雄百貨「義享天地」過去下大雨時，就曾發生車多回堵現象，昨（22）日再度發生同樣情況，民眾上傳塞車影片到網路上崩潰表示，「等了快2個小時還無法出去」，並直呼，「真的太誇張了！」有網友回應提醒，一位民眾在Threads上發文指出，「真的太誇張了！」來高雄義享天地買東西，結果整個停車場癱瘓，大家都在停車場等了快兩個小時都還沒辦法出去。影片PO出之後，其他民眾開始分享相同遭遇：「我4點塞到6點」；「很重要說三次！下雨和假日不要開車去義享」；「我只挑平日去」；「義聯集團的購物中心停車規劃真的爛義大世界停車場跟迷宮一樣，逛街一小時找車兩小時義享天地也不是佔地多大的百貨公司可以搞成這樣！」其實義享天地車潮一多，就很容易發生塞車情況，有網友指出，主要是停車場動線設計不良，交通局、義享天地日前就曾承諾改善問題，但昨日又發生相同事件，顯見改善仍未見成效。昨（22）日因整日雨勢較大，多數民眾出行多以開車為主，在中午停車場即已接近滿位；下午4時起為離場高峰期間，為加速民眾離場旋即調派近20名人力，分別於各停車場樓層及出入口處進行動線指引，以加速離場效能。假日人潮及週邊道路車流量較高，仍鼓勵民眾多加利用鄰近之特約停車場分散車流，或搭乘大眾運輸，以減少交通負荷量。