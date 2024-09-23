中國控我軍網攻公布3現役姓名照片　王定宇怒了：典型做賊喊抓賊

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中國指控我軍經營駭客組織頻繁網攻陸港澳，還公布3位現役軍人的姓名、照片，稱已立案偵查，我資通電軍今（23）日反擊，相關內容全非事實。而民進黨立委王定宇也砲轟中共「典型的做賊喊抓賊」，Forty God Labs公布的情資就顯示，光2023年的上半年度，台灣每一秒就被網路攻擊1.54萬次以上，而「全世界公認的最大的惡棍，就是中華人民共和國。」王定宇痛批，中共相信謊言只要說得夠多，假的都可以變真的。全世界都知道，在網路上利用灰色地帶、利用假錯訊息、利用各種惡意程式騷擾民主國家的就是中共為最大宗，其中台灣受害最嚴重。王定宇強調，中共這種指控既毫無根據，「而且是非常標準的做賊喊抓賊」。中國甚至還設有信息資源部隊、軍事航天部隊跟網路空間部隊，以大量的軍事人力物力，進行網路駭客跟信息作戰。根據各國統計，比如網路大廠旗下的Forty God Labs公布的情資就顯示，光2023年的上半年度，台灣每一秒就被網路攻擊1.54萬次以上。另外還有ChetPoint Software統計過，台灣被網路攻擊的平均次數是全世界各國平均的2.7倍。瑞典哥德堡大學更統計，十多年來，台灣都是網路假錯訊息及惡意程式攻擊的全球第一名，「所以台灣是網路駭客、假錯訊息的受害者、重災區」。王定宇強調，多年來台灣投入大量成本去對抗這樣的騷擾，「而這騷擾的背後最大宗的來源就是中共」。所以當中國去指控別國、特別是指控台灣駭客在背後弄他的時候，坦白講，就是做賊喊抓賊。「全世界都知道，在網路這一塊違反國際規範、騷擾各國，全世界公認的最大的惡棍就是中華人民共和國」。