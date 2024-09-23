全社會防衛韌性委員會名單曝！資安專家、宗教領袖入列

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總統賴清德將於本周四親自召開「全社會防衛韌性委員會」，如今成員名單曝光，聚焦五大主軸分別為「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」、「資通、運輸及金融網絡安全」。除長期關注民防領域的壯闊台灣與黑熊學院在其中外，包括宗教領袖與資安專家也都在其中。「全社會防衛韌性委員會」由賴清德擔任召集人，副召集人包括副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，執行秘書則是行政院政委季連成、內政部長劉世芳。在名單方面，民力訓練暨運用部分包括玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑、台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。能源及關鍵基礎設施維運部分，政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君。社福醫療及避難設施整備方面，為佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。資通、運輸及金融網絡安全方面，則邀請趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信、台灣駭客協會理事戴辰宇。