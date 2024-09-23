王品「阪前和牛鐵板燒」連開2家！台北安和、桃園台茂9/25先訂位

王品集團旗下「阪前和牛鐵板燒」，主打日澳頂級「和牛七吃」，搭配新鮮龍蝦、活鮑、干貝等浮誇海鮮的海陸大餐，深受消費者喜愛。今年竟然要連開2家新店，預計9月28日插旗台北安和、10月1日進駐桃園台茂，最快9月25日即可先訂位，限定試營運9折優惠、開幕款待「松露清酒和牛頰」好康一次整理。
時序進入秋天，「阪前和牛鐵板燒」推出「金黃秋賞宴和牛套餐」，選用日本秋葉蟹入菜，以「金黃紅」秋季三色發想「松葉蟹山藥冷豆腐」、「蟹膏墨雲干貝」等限定菜色。還吃得到榮獲「2024年澳洲和牛大賽」金牌和牛打造的「香檸塔塔和牛堡」、「和牛挽肉蕎麥麵」與「炙烤和牛千絲」名物三品及重頭戲「日本A5黑毛和牛」炒製的「松露野蕈和牛炒飯」。套餐甜點還有「鹿兒島焙茶 蒙布朗」或「沖繩黑糖 黃豆冰」可任選。
即日起至10月31日，到「阪前」台北中山北店與台中文心五權西店，只要出示名片或工作識別證，消費套餐即免費款待「松葉蟹甜蝦晶凍杯」1份（價值748元）。
📌9/25搶訂位！王品「阪前和牛鐵板燒」台北安和、桃園台茂開幕
王品集團「阪前和牛鐵板燒」下半年竟然一次連開2間「阪前和牛鐵板燒」，預計台北安和店9月28日至10月4日、桃園台茂店10月1日至10月4日，雙雙試營運祭出限定「9折優惠」，已確定9月25日就能搶先訂位！而且10月5日至10月31日兩店正式開幕都有款待活動，到店消費套餐並Google評論、或拍照打卡，就免費款待「松露清酒和牛頰」乙份。
「阪前和牛鐵板燒」台北安和店
地址：台北市大安區安和路一段116號（捷運信義安和站1號出口）
「阪前和牛鐵板燒」桃園台茂店
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2F（台茂百貨）
📌乾杯首間英國分店！倫敦SOHO區開幕 免費吃「特製和牛手卷壽司」
乾杯集團「KANPAI CLASSIC - WAGYU CUISINE」目前有台北天母店、台中新光店，今年走出台灣、開出首間英國分店倫敦SOHO店，以「老乾杯 和牛燒肉專門店」為雛型，延續和牛一頭燒的概念，為融合歐美飲食文化習慣，增加日式和牛江戶前壽司、和牛手卷壽司、義式薄片生和牛、法式和牛韃靼等生和牛料理，及和牛刈包、和牛三明治等多樣化的和牛料理菜色，延伸為「和牛料理專門店」。
130坪的乾杯SOHO店席次83席，由老乾杯日籍設計師道下浩樹操刀店裝，象徵日本城堡石牆的壁磚設計，點綴日式傳統櫻花、白鶴等圖騰，搭配歐風鏡等古董，沉穩又摩登。主廚套餐定價158英鎊，客單價約180~200英鎊（約新台幣7,500～8,400元）。為歡慶英國分店開幕，KANPAI CLASSIC台灣分店推出同慶活動，即日起至10月19日，到台北天母店、台中新光店用餐免費贈送「特製和牛手卷壽司」乙份（價值240元）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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即日起至10月31日，到「阪前」台北中山北店與台中文心五權西店，只要出示名片或工作識別證，消費套餐即免費款待「松葉蟹甜蝦晶凍杯」1份（價值748元）。
📌9/25搶訂位！王品「阪前和牛鐵板燒」台北安和、桃園台茂開幕
王品集團「阪前和牛鐵板燒」下半年竟然一次連開2間「阪前和牛鐵板燒」，預計台北安和店9月28日至10月4日、桃園台茂店10月1日至10月4日，雙雙試營運祭出限定「9折優惠」，已確定9月25日就能搶先訂位！而且10月5日至10月31日兩店正式開幕都有款待活動，到店消費套餐並Google評論、或拍照打卡，就免費款待「松露清酒和牛頰」乙份。
「阪前和牛鐵板燒」台北安和店
地址：台北市大安區安和路一段116號（捷運信義安和站1號出口）
「阪前和牛鐵板燒」桃園台茂店
地址：桃園市蘆竹區南崁路一段112號B2F（台茂百貨）
📌乾杯首間英國分店！倫敦SOHO區開幕 免費吃「特製和牛手卷壽司」
乾杯集團「KANPAI CLASSIC - WAGYU CUISINE」目前有台北天母店、台中新光店，今年走出台灣、開出首間英國分店倫敦SOHO店，以「老乾杯 和牛燒肉專門店」為雛型，延續和牛一頭燒的概念，為融合歐美飲食文化習慣，增加日式和牛江戶前壽司、和牛手卷壽司、義式薄片生和牛、法式和牛韃靼等生和牛料理，及和牛刈包、和牛三明治等多樣化的和牛料理菜色，延伸為「和牛料理專門店」。
130坪的乾杯SOHO店席次83席，由老乾杯日籍設計師道下浩樹操刀店裝，象徵日本城堡石牆的壁磚設計，點綴日式傳統櫻花、白鶴等圖騰，搭配歐風鏡等古董，沉穩又摩登。主廚套餐定價158英鎊，客單價約180~200英鎊（約新台幣7,500～8,400元）。為歡慶英國分店開幕，KANPAI CLASSIC台灣分店推出同慶活動，即日起至10月19日，到台北天母店、台中新光店用餐免費贈送「特製和牛手卷壽司」乙份（價值240元）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！