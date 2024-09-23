颱風沒來「豪雨卻下到發狂」！氣象署揪出暴雨兇手：台灣躲不掉

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▲氣象署統計週末兩天的驚人降雨，台灣南北多地因為豪雨肆虐，累積雨量突破400毫米。（圖／中央氣象署）

▲鄭明典分享，地面天氣圖中，梅雨季（左）和近幾天的情況（右）相當類似。（圖／鄭明典臉書）

▲低壓帶預估影響台灣到週二，週三過後，各地主要以午後雷陣雨為主。（圖／中央氣象署）

週末兩天，北台灣和南部地區遭逢豪雨襲擊，，對此中央氣象署預報中心課長林秉煜說明，這次的降雨其實是「西南風與東北風」兩股勢力交會所引起，未來幾天將以午後雷陣雨為主，雨勢不會如此猖狂。回顧週末兩天天氣，約莫在，週日更扯，，傍晚降雨升級，雨下了整晚，有時還附帶雷擊，台北多處堤防關閉水門，且傳出相關災情。前中央氣象局局長鄭明典更在臉書發文表示，並貼出梅雨季和近幾天的「地面天氣圖」，發現真的有些類似，一道長長的滯留鋒面，從台灣北部一路向東北延伸。針對週末兩天的暴雨，林秉煜說明，從週六下午一直到週日，氣象署發現「太平洋高壓」逐漸西伸，導致，所以迎風面、首當其衝的台南以南地區，降雨十分驚人，時雨量紛紛飆出80毫米以上。至於北台灣的雨勢，林秉煜解釋，造成北台灣豪雨不停，甚至累積雨量超車南台灣。林秉煜提到，這兩天短時間的降雨，確實有達到颱風侵台的等級。針對未來一週台灣天氣，林秉煜提及，低壓帶鋒面今天還是在北台灣，，明天各地重回多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部還是有局部大雨。週三水氣增加，吹東北風偏東東，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨的天氣，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。週四至週六，，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。