颱風沒來「豪雨卻下到發狂」！氣象署揪出暴雨兇手：台灣躲不掉

週末兩天，北台灣和南部地區遭逢豪雨襲擊，多地累積雨量突破400毫米，不僅無法出門，連外送都叫不到，但上網查詢資料，並沒有颱風影響的消息，對此中央氣象署預報中心課長林秉煜說明，這次的降雨其實是「西南風與東北風」兩股勢力交會所引起，未來幾天將以午後雷陣雨為主，雨勢不會如此猖狂。
大台北、台南以南暴雨成災 鄭明典：很像梅雨
回顧週末兩天天氣，約莫在週六下午，西半部地區就開始出現連續性降雨，直到入夜，週日更扯，上午南台灣的雨勢驚人，並延續到傍晚左右，而北台灣不遑多讓，午後變天出現雨勢後，就絲毫沒有停下來的徵兆，傍晚降雨升級，雨下了整晚，有時還附帶雷擊，台北多處堤防關閉水門，且傳出相關災情。
前中央氣象局局長鄭明典更在臉書發文表示，最近的天氣型態，有一些些「梅雨」的味道，並貼出梅雨季和近幾天的「地面天氣圖」，發現真的有些類似，一道長長的滯留鋒面，從台灣北部一路向東北延伸。
暴雨兇手找到了 雨勢達颱風等級
針對週末兩天的暴雨，林秉煜說明，從週六下午一直到週日，氣象署發現「太平洋高壓」逐漸西伸，導致強烈的西南風被西邊推到台灣南側，強度甚至層達到容易致災的「西南氣流」等級，所以迎風面、首當其衝的台南以南地區，降雨十分驚人，時雨量紛紛飆出80毫米以上。
至於北台灣的雨勢，林秉煜解釋，週末有東北風影響，而強勁的西南風配合曾發出特報、在台灣海峽的「熱帶性低氣壓」，兩股勢力正好在大台北上方交會，產生類似「共伴效應」的效果，造成北台灣豪雨不停，甚至累積雨量超車南台灣。林秉煜提到，這兩天短時間的降雨，確實有達到颱風侵台的等級。
未來一週天氣仍不穩 週四後水氣增加
針對未來一週台灣天氣，林秉煜提及，低壓帶鋒面今天還是在北台灣，午後桃園以北、中部以北山區、宜蘭花蓮還是有局部大雨或豪雨的可能，今天入夜後才會趨緩，明天各地重回多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部還是有局部大雨。
週三水氣增加，吹東北風偏東東，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨的天氣，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。週四至週六，東北風影響及水氣偏多，北部及東北部有局部短暫陣雨，雨勢預估會越來越明顯，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。
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回顧週末兩天天氣，約莫在週六下午，西半部地區就開始出現連續性降雨，直到入夜，週日更扯，上午南台灣的雨勢驚人，並延續到傍晚左右，而北台灣不遑多讓，午後變天出現雨勢後，就絲毫沒有停下來的徵兆，傍晚降雨升級，雨下了整晚，有時還附帶雷擊，台北多處堤防關閉水門，且傳出相關災情。
前中央氣象局局長鄭明典更在臉書發文表示，最近的天氣型態，有一些些「梅雨」的味道，並貼出梅雨季和近幾天的「地面天氣圖」，發現真的有些類似，一道長長的滯留鋒面，從台灣北部一路向東北延伸。
暴雨兇手找到了 雨勢達颱風等級
針對週末兩天的暴雨，林秉煜說明，從週六下午一直到週日，氣象署發現「太平洋高壓」逐漸西伸，導致強烈的西南風被西邊推到台灣南側，強度甚至層達到容易致災的「西南氣流」等級，所以迎風面、首當其衝的台南以南地區，降雨十分驚人，時雨量紛紛飆出80毫米以上。
至於北台灣的雨勢，林秉煜解釋，週末有東北風影響，而強勁的西南風配合曾發出特報、在台灣海峽的「熱帶性低氣壓」，兩股勢力正好在大台北上方交會，產生類似「共伴效應」的效果，造成北台灣豪雨不停，甚至累積雨量超車南台灣。林秉煜提到，這兩天短時間的降雨，確實有達到颱風侵台的等級。
未來一週天氣仍不穩 週四後水氣增加
針對未來一週台灣天氣，林秉煜提及，低壓帶鋒面今天還是在北台灣，午後桃園以北、中部以北山區、宜蘭花蓮還是有局部大雨或豪雨的可能，今天入夜後才會趨緩，明天各地重回多雲到晴，但午後有局部短暫雷陣雨，中部以北、東北部還是有局部大雨。
週三水氣增加，吹東北風偏東東，迎風面北部、東北部有局部短暫陣雨的天氣，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。週四至週六，東北風影響及水氣偏多，北部及東北部有局部短暫陣雨，雨勢預估會越來越明顯，其它地區多雲到晴，有午後雷陣雨。