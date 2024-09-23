幸運兒是你？5、6月千萬元特別獎5張沒人領　最低21元就中大獎

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今（2024）年7-8月消費的統一發票大獎號碼，即將在本週三（9/25）開出，不過，上期5-6月的統一發票百萬元以上獎項，仍有19張未兌領，其中有5張中獎金額更是高達千萬元，僅花21元買飲料就中最大獎，不過至今尚未領取。財政部提醒，所有獎項兌領期限到11/5，呼籲中獎人把握時間領取，以免錯過財神爺。根據財政部統計資料顯示，19張未兌領的百萬元獎項，消費地點包含7-11、全家、萊爾富、OK便利商店等4大超商，其中又以飲食類的消費最多，此外，也有繳交電話費、電費帳單中獎。1000萬元特別獎號碼「86396830」，已有10張已兌領，還有5張尚未領取；200萬元獎號「53267964」已兌領11張、尚有8張未領；100萬元「雲端發票專屬獎」已領走24張尚有6張未領。1.安麗日用品（Amway）｜台北市松山區敦化北路 168號11樓金額：4860元2.STARBUCKS COFFEE（星巴克）｜新北市中和區和平街 1號、1-1號、1、2樓金額：209元3.中華電信（台中營運處）｜台中市西區市府路 37號金額：588元4.全家Family Mart（福興福利分公司）｜彰化縣福興鄉彰水路 50、52號1樓金額：21元5.興鴻生鮮超市賣場（鼎青企業社）｜台中市大甲區中山路 2段202號金額：169元1.App Store（Apple Distribution International Limited）｜台北市信義區金額：820元2.7-ELEVEN（統一超新北市第209分公司）｜新北市新莊區龍安路 256號1樓金額：92元3.OK mart（來來超商第1468門市）｜苗栗縣竹南鎮大營路 211-1號金額：65元4.MACU麻古茶坊（昱恩企業社）｜台南市東區東門路 2段125號1樓金額：30元5.McDonald's（麥當勞，和德昌馬公中正分公司）｜澎湖縣馬公市光明路 30號1至2樓金額：93元6.鮮茶道（茗泉商行）｜屏東縣內埔鄉昭勝路 137號金額：151元7.7-11（高雄市第186分公司）｜高雄市楠梓區軍校路 658號1樓金額：35元1.App Store（ Apple Distribution International Limited）｜台北市信義區金額：170元2.遠傳電信｜台北市內湖區瑞光路468號5樓金額：499元3.OK mart（來來超商高山頂營區門市）｜桃園市楊梅區南高山頂10-1號金額：103元