中國24歲物理碩士當工友？校方急澄清「寫錯」　網仍酸：學歷何用

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中國青年失業率居高不下，學生面對「畢業即失業」的情況，有人選擇回去學校攻讀研究所，也有人屈就於低薪工作，或回到老家當「啃老族」。近來就傳出，江蘇蘇州市一所高中錄用一名擁有物理系所「碩士研究生」學歷的24歲李姓男子為約聘工友，迅速引發熱議。雖然校方後續指稱，李姓男子還沒拿到碩士學位，但仍壓不下「碩士生也只能幹雜工」的感嘆。綜合媒體報導，南京航空航太大學蘇州附屬中學14日發布一則「勤雜工臨聘合同制工作人員」錄用公告，表示經過資料審核、校內面試、校長辦公會議評議、黨委會議審核，錄用李姓男子為臨聘合同制工作人員（約聘人員）。公告中指出，李姓男子出生於2000年3月，「碩士研究生」，專業（就讀系所）為物理學，錄用職務為「勤雜工」，也就是工友。據悉，這份職缺的條件相當單純，要求具有良好的職業道德、身體健康、遵紀守法、品行端正、穩重踏實、工作認真、責任心強、服務態度好、能服從學校安排，工作任勞任怨；並要求要普通話流利，語言表達能力強。男性，年齡在50歲以下。條件中並未要求學歷。公告曝光之後，隨即在網路上引起討論，有網友直呼，「這是怎麼了？李政道、楊振寧的後繼者，只能當中學勤雜工了？」也有人表示，「連海歸都可能去送外賣，土碩士（中國國內碩士學位）當雜工不意外」，更有人感慨「現在的學歷這麼不值錢嗎？」不過也有人認為，「能找到工作就不錯了」。不過校方負責人在21日時表示，公告是「工作人員一時失誤」所致，澄清李姓男子是本科（普通大學）學歷，還沒有拿到碩士學位，是「不小心寫錯了」。但儘管校方都出面澄清，仍有網友認為「本科畢業做雜工，那唸那麼多年書圖了個什麼？」、「說那麼多也沒用，碩士生、博士生越來越不值錢了」。中國國家統計局20日公布，8月全國城鎮不包含在校生的16至24歲勞動力失業率升至18.8%，比起7月的17.1%高出1.7個百分點，為去年12月恢復發布青年失業率以來最高水準；8月25至29歲青年失業率從7月的6.5%上升到8月的6.9%。