黑豹旗／213隊報名寫賽史新高！首度增設女子組　中正預校成籤王

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▲黑豹旗記者會上最刺激的抽籤儀式決定首輪的開幕對戰組合，由高雄市中正預校抽中籤王，將對決去年的冠軍隊伍平鎮高中，必定精彩可期。（圖／中華棒協提供）

，所有青春的高中球員們，將展開為期數週的激烈競技，爭奪冠軍榮譽。記者會上最刺激的抽籤儀式決定首輪的開幕對戰組合，由高雄市中正預校抽中籤王，將對決去年的冠軍隊伍平鎮高中，必定精彩可期。中信盃黑豹旗在教育部體育署、中國信託商業銀行等各界的大力支持下，已邁入第12年，主辦單位與主要贊助商中信銀行透過各項補助與協助措施，使更多學校能夠參與本屆賽事。教育部體育署蔡忠益組長則表示，黑豹旗是推動競技運動全民化獨一無二的典範，感謝各界支持學生運動，期待藉由黑豹旗帶動運動產業發展。中信銀行陳佳文董事長也表示黑豹旗是台灣參加選手最多最普及的棒球賽，可以提昇台灣棒球的競爭力，期待大家能享受比賽，培養運動精神，從賽事與棒球中學習到更多。黃韋盛勉勵大家在賽場上要珍惜黑豹旗舞台，享受比賽，放膽出擊，更是喊話西苑的學弟們冠軍賽上見；而賴巧綺則鼓勵打球快樂至上，享受球場上氛圍，發揮團隊精神，勇敢挑戰。本屆賽事也同步推出全新系列商品預購，將黑豹精神融入時尚，伴你走上街頭，掀起新一波棒球潮流！賽事將繼續透過BE HEROES YouTube頻道與緯來電視網進行全程轉播，讓球迷們能隨時隨地感受到這場熱血沸騰的棒球盛事。中信盃黑豹旗賽事除了感謝國內長期關心體育的中國信託銀行大力支持，也特別感謝雲豹能源、H2U永悅健康、STANCAVE沛服科技、台灣明治食品股份有限公司、台灣美津濃、滾石唱片與本色音樂，一同支持高中生最青春熱血的棒球夢。