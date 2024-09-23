12強賽／林昱珉獲准代表中華隊出戰！響尾蛇開「綠燈」盼加強磨練

我是廣告 請繼續往下閱讀

林昱珉昨天升上MLB美國職棒亞利桑那響尾蛇體系3A球隊Reno Aces，並且立刻獲得先發出賽機會，今（23）日好消息持續傳回來，根據亞利桑納當地媒體的報導，林昱珉將會代表中華隊出戰世界12強的賽事，球團已經開出「綠燈」。根據《亞利桑納體育》報導，亞利桑那響尾蛇隊計劃派出幾名最優秀的新秀，例如亞利桑那州秋季聯賽的投手林昱珉和內野手Tommy Troy ，延長賽季、去秋季聯賽補足出賽數，增加出賽機會。文中提到，林昱珉非常年輕，還有很多層面要去進步，球團將為他提供3-4場先發的機會。響尾蛇隊農場主管拉金Shaun Larkin還說，林昱珉計劃在今年休賽期為中華隊參加 WBSC Premier12 國際棒球錦標賽。年僅21歲的林昱珉，潛力在開季之前早已被許多專家看好，而他本賽季在2A最終共留下先發19場出賽紀錄，戰績3勝6敗，累積主投94.2局，被敲出104支安打，當中有14發為全壘打，而失掉的59分當中，有45分為自責分，並送出90次三振與33次保送，防禦率為4.28。而林昱珉今日在獲升至3A後，響尾蛇體系3A球隊Reno Aces，其官方社群也隨即發布貼文，並寫下：「林昱珉是響尾蛇隊體系當中，頂級的小聯盟新秀投手，現在他已經被加入到我們的季後賽名單內！」昨日林昱珉也隨即獲得先發出賽機會，面對到洛磯3A，最終他則是表現不俗，個人主投主投4.2局，共用了89顆球，當中有52顆為好球，被敲出4支安打，投出2次三振與3次保送，失掉1分責失分，最終響尾蛇隊在延長賽上以6：5驚險取勝，林昱珉此戰無關勝負，賽後防禦率為1.93。