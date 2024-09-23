家扶基金會助蒙古國逾萬貧童　女社工感謝認養人9年「千里送暖」

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▲2010年開始合作蒙古婦幼醫院「偏遠地區微笑」醫療服務計畫，每年會到4個外省進行偏遠地區義診與手術治療。（圖／家扶基金會提供）

▲家扶基金會在蒙古國推動家扶村方案，設置的蒙古包均有提供家具，每戶家庭擁有儲藏室與200 平方公尺的院子而且免費供水。（圖／家扶基金會提供）

家扶基金會2004年在蒙古國設立首個海外據點，20年以來一共幫助1萬3500名貧童自立，後來還在當地導入聯合國永續發展目標（SDGs）作國際服務輸送架構，開展14項教育方案，其中一名受到扶助9年、如今長大在育幼院擔任社工的Nyamdavaa Narantuy，就對曾經幫助她的認養人致謝，「雖然沒能親眼見到蒙古孩子的艱苦，但謝謝您們願千里送暖。」根據2024年「IMD世界競爭力年報」，蒙古國在67個評比的國家當中位居第61名。家扶基金會表示，該國在全球經濟體系當中處在中低收入國家，每4個人就有1人屬於貧困人口，2004年在當地設立首個海外據點，20年以來幫助1萬3500名貧童自立，並且扶助3400戶家庭、1.1萬名弱勢兒少。為了紀念這個歷史性的一刻，家扶基金會在蒙古國家兒童樂園（National Amusement Park）舉辦「蒙古家扶20週年活動」，執行長周大堯特別感謝駐烏蘭巴托台北貿易經濟代表處王凱右，以及來自政府、教育、醫療、培訓班、非營利組織等長期合作單位與會，攜手1500戶家庭一同見證這個重要的服務里程碑。此外，家扶基金會指出，2017年導入聯合國永續發展目標（SDGs）作為國際服務輸送架構，透過教育學習與支持、醫療照護與健康促進、生活與生存協助、社會與環境改善、全球網絡建構當作面向，寫下國外貧童扶助新的篇章，其中位於蒙古國境內的家扶中心28項扶幼方案，就有14項是以教育作為主題，包括課後輔導、學用品補充、大專助學及海外學生培育計畫。家扶基金會提到，一名受到扶助9年，自立後待在育幼院社工的Nyamdavaa Narantuya，兒時住在烏布蘇省牧區放牧，父親過世、母親獨自艱辛養育，為了節省開銷，即使在零下40度的酷寒仍不燒煤取暖，入夜像是「睡在冰箱」，然而貧窮並未擊倒她要翻轉生命的企圖心，而在母親友人的介紹之下申請家扶助學金，讓她安心完成學業，一圓社工專業回饋社會的夢想。Narantuya想要對曾幫助她的認養人說，「雖然沒能親眼見到蒙古孩子的艱苦，但謝謝您們願千里送暖。」另一方面，根據蒙古國家統計局研究，2003年1314名新生兒，就有1名天生唇腭裂患者、2023年654名新生兒，就有1名天生唇腭裂患者，唇顎裂的醫療需求相較20年前更高，然而醫療落後，而且許多孩童受限家境無接受治療，以致無法順利吸吮母乳健康長大甚至無法正常說話，不論是就學或人際關係都受歧視，有鑑於此，家扶基金會指出，2010年開始合作蒙古婦幼醫院「偏遠地區微笑」醫療服務計畫，每年會到4個外省進行偏遠地區義診與手術治療，減少偏遠牧區兒童就醫成本、提升獲得治療的機會。蒙古婦幼醫院醫師Gongorjav Ayanga表示「1998年與日本NGO合作中斷，我尋求許多資源但都吃了閉門羹，直到15年前遇見家扶基金會重新開啟合作，承諾幫助唇顎裂的孩子重拾笑顏並且服務至今」。蒙古國的家扶基金會每年補助偏遠地區兒童到首都就診，截至今年8月協助約1373名兒童進行手術。不僅如此，蒙古國境屬於內陸國家缺乏水資源，每人一天的用水量約7公升至8公升，甚至不到《人道主義憲章》界定每人每日至少應有 15 公升的一半，加上近年人口大量移入都市，根據烏蘭巴托市統計局2023年統計，超過半數（52%）家庭居住在基礎建設尚未齊全而且簡陋的市郊蒙古包區域，民眾須到350公尺至500公尺以外取得乾淨的水源，為了改善水資源取得狀況，家扶基金會合作當地水利局興建供水站，提供居民取水的可近性，2007年開始一共興建31座供水站、捐贈3部送水車，服務約14萬7334人。至於社會與環境改善面向，家扶基金會在蒙古國推動「家扶村」特色方案，2007年結合來自台灣的愛心，合作當地政府搭建蒙古包、設置家扶村，幫助無固定住所的貧困家庭與兒童脫離流浪生活，改善基本的生活需求，而且在家扶村內所設置的蒙古包，均有提供家具，每戶家庭擁有儲藏室與200 平方公尺的院子而且免費供水，透過濟貧、安貧、脫貧的服務目標，至今已有105 戶家庭自立。家扶基金會執行長周大堯表示，目前幫助34個國家將近7萬名國外兒童，蒙古國是家扶首個成立的海外服務據點，更特別從台灣派員，社會工作專業帶到漠北之地，克服開創時期人員與物資的不足，一點一滴建立國外直扶的灘頭堡，成功建構海外直接服務模式，而以首都烏蘭巴托作為中心拓展服務至偏遠牧區，也將服務送到孩子需要的所在，國際援助與服務發展至今更趨成熟。家扶基金會指出，現於蒙古、吉爾吉斯、史瓦帝尼、越南、柬埔寨、約旦及菲律賓7國都有直接服務據點，特別感謝認養人的愛心，幫助國外貧童度過困境、健康成長、穩定就學、發展才華，為了持續將愛傳遞到每個需要的角落，也讓貧困孩子有機會翻轉生命，迎向更好的未來，邀請大家每月捐款700元認養一名國外貧童，用愛串起世界兒童的微笑。