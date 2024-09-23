徐少強追思會再現夫妻甜蜜合照超感傷 　退出《天蠶變》成羅生門

曾主演《天蠶變》、《大俠沈勝衣》等港劇、成功建立俠士形象的港
星徐少強，因食道癌病逝北京，享壽73歲。而小他30歲的最後一 任妻子也在料理他後事期間心臟病發離世，21日他生前好友、《 暫時停止呼吸》導演劉觀偉在浙江橫店大智禪寺為他們舉行追思會， 白色基調的會場上掛著兩人生前合照，讓人感傷。
演藝圈好友獻上花籃 兒子在社群網站哀悼父親
徐少強的追思會現場除有大型電視播放他生前演出畫面外，演藝圈好
友包括爾冬陞、鍾少雄、駱達華及尹天照等都獻上花籃。他和雪梨所 生的一雙子女徐偉棟、徐穎堃都在社群網站上發文哀悼父親，徐偉棟 不但在限時動態上用陳奕迅的歌曲〈活著多好 〉來紀念父親，又發出 過去和父親一起坐在沙發上的合照，照片中徐少強歪著頭微笑看鏡頭 ，徐偉棟遮著臉、看似被逗笑，再配上一個笑到流淚的人臉， 一切盡在不言中。
曾在邵氏旗下發展多年的徐少強，直到轉進小螢幕、在麗的港劇《天
蠶變》扮演男主角才大紅，正受歡迎時突然搞消失，該劇只好被迫換 顧冠忠接續拍完。多年來外界始終對他此舉動機眾說紛紜，有傳有電 影公司慫恿他向麗的爭取漲片酬，有的說他大頭病發作和麗的談不攏 ，也有人懷疑麗的對手台TVB背後大老闆也是邵氏的邵逸夫、怎麼 可能放旗下藝人幫對手打自己？
退出《天
蠶變》原因眾說紛紜 本尊其實生前已有解釋
徐少強多年後自己解釋，因為《天蠶變》太紅，麗的想加30集，而
他已有電影合約在身、無法再加演，最終才會僵持不下，但麗的決定 換人，他也推薦同樣是邵氏旗下的顧冠忠接手。顧冠忠自己則表示， 是在邵氏交情好的《天蠶變》女主角之一余安安來問他有沒有興趣接 ？他請麗的確認和邵氏合約不衝突才點頭，後來才發現麗的其實早就 在邀他之前去跟邵氏打過招呼，顯然這樁「換男主角」事件， 背後有很多不為外人所知的內幕。
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徐少強的追思會現場除有大型電視播放他生前演出畫面外，演藝圈好
曾在邵氏旗下發展多年的徐少強，直到轉進小螢幕、在麗的港劇《天
退出《天
徐少強多年後自己解釋，因為《天蠶變》太紅，麗的想加30集，而