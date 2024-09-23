徐少強追思會再現夫妻甜蜜合照超感傷 　退出《天蠶變》成羅生門

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▲徐少強的兒子徐偉棟在社群網站上發布昔日合照，哀悼近日去世的父親。（圖／摘自IG）

▲《天蠶變》的雲飛揚，始終是徐少強的藝人生涯中最具代表性的角色。（圖／摘自HKMDB）

曾主演《天蠶變》、《大俠沈勝衣》等港劇、成功建立俠士形象的港星徐少強，因食道癌病逝北京，享壽73歲。而小他30歲的最後一任妻子也在料理他後事期間心臟病發離世，21日他生前好友、《暫時停止呼吸》導演劉觀偉在浙江橫店大智禪寺為他們舉行追思會，白色基調的會場上掛著兩人生前合照，讓人感傷。徐少強的追思會現場除有大型電視播放他生前演出畫面外，演藝圈好友包括爾冬陞、鍾少雄、駱達華及尹天照等都獻上花籃。他和雪梨所生的一雙子女徐偉棟、徐穎堃都在社群網站上發文哀悼父親，徐偉棟不但在限時動態上用陳奕迅的歌曲〈活著多好 〉來紀念父親，又發出過去和父親一起坐在沙發上的合照，照片中徐少強歪著頭微笑看鏡頭，徐偉棟遮著臉、看似被逗笑，再配上一個笑到流淚的人臉，一切盡在不言中。曾在邵氏旗下發展多年的徐少強，直到轉進小螢幕、在麗的港劇《天蠶變》扮演男主角才大紅，正受歡迎時突然搞消失，該劇只好被迫換顧冠忠接續拍完。多年來外界始終對他此舉動機眾說紛紜，有傳有電影公司慫恿他向麗的爭取漲片酬，有的說他大頭病發作和麗的談不攏，也有人懷疑麗的對手台TVB背後大老闆也是邵氏的邵逸夫、怎麼可能放旗下藝人幫對手打自己？徐少強多年後自己解釋，因為《天蠶變》太紅，麗的想加30集，而他已有電影合約在身、無法再加演，最終才會僵持不下，但麗的決定換人，他也推薦同樣是邵氏旗下的顧冠忠接手。顧冠忠自己則表示，是在邵氏交情好的《天蠶變》女主角之一余安安來問他有沒有興趣接？他請麗的確認和邵氏合約不衝突才點頭，後來才發現麗的其實早就在邀他之前去跟邵氏打過招呼，顯然這樁「換男主角」事件，背後有很多不為外人所知的內幕。