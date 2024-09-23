藍白合作無望！立法院各委員會召委25日揭曉　國民黨確定自提8席

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立法院本週三（25日）將進行新各常設委員會新會期的召委選舉，日前傳出，國民黨立法院黨團有意禮讓交通委員會一席召委給民眾黨立法院黨團，似乎因為國民黨內推舉的藍委魯明哲未同意破局。國民黨團書記長林思銘今（23）日也明確表態，各委員會都將自提8席召委。第11屆立法院第2會期已於20日開議，外界都關注國民黨在本會期是否會禮讓一席召委給民眾黨，促成立院藍白合。日前就傳出，國民黨團總召傅崐萁找魯明哲商談，希望黨內讓出交通委員會召委給民眾黨立委林國成，不過魯明哲未同意因此流局。林思銘今天也明確表態，目前國民黨的規劃，還是8個委員會，8席都是國民黨的立委來擔任召委，目前並沒有跟民眾黨進一步磋商禮讓。依據國民黨團規劃，目前內政委員會研擬推派立委徐欣瑩、教育及文化委員會為立委萬美玲、財政委員會為立委陳玉珍、經濟委員會為立委呂玉玲、交通委員會為立委魯明哲、社會福利及衛生環境委員會為立委蘇清泉、司法及法制委員會為立委吳宗憲，至於外交及國防委員會，則協調立委馬文君或黃仁，據了解，最快傍晚可以定案。