阿聯酋航空贊助亞洲橄欖球總會　擴大推廣橄欖球運動

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阿聯酋航空宣佈成為亞洲橄欖球總會（Asia Rugby）冠名贊助商，透過這項全新的長期合作，亞洲橄欖球總會將可持續投入主辦亞洲36國家地區參加的「亞洲橄欖球錦標賽」，並可望舉辦7人制與15人制的橄欖球巡迴賽，擴大推廣這項運動。阿聯酋航空總裁提姆‧克拉克（Tim Clark）爵士表示，「阿聯酋航空自成立初期即開始支持橄欖球運動的發展，並在不同面向上持續擴大參與，支持橄欖球國際組織和賽事的發展，包括世界橄欖球總會 （World Rugby）和世界7人制橄欖球系列賽，我們也連續五年贊助世界盃橄欖球賽 （Rugby World Cup），同時投入在地推廣，成為中東地區最受歡迎的體育音樂盛事 - 阿聯酋航空杜拜7人制橄欖球賽（Emirates Dubai 7s）的冠名贊助商，支持阿拉伯聯合大公國橄欖球協會之發展。」提姆‧克拉克分享，非常榮幸能夠擴大支持亞洲橄欖球總會，將這項運動推向新市場，讓年輕球員有更多成長和發揮潛能的機會，也讓更多人得以欣賞橄欖球這項運動的魅力。這只是個開始，阿聯酋航空將繼續透過支持基層體育活動，與我們所服務的地區緊密交流，為當地體育運動的紮根和成長貢獻心力。亞洲橄欖球總會主席Qais Al-Dhalai閣下指出，「我很高興歡迎阿聯酋航空成為亞洲橄欖球總會的冠名贊助企業，為我們在36個會員國與整個亞洲擴大橄欖球影響力的使命上樹立重要的里程碑。有了阿聯酋航空的支持，我們可把橄欖球的熱情與價值帶給新一代運動員和球迷。我們不斷提升可靠、可信度與專業形象，阿聯酋航空也因此信任並願意將品牌託付予亞洲橄欖球總會。」Qais Al-Dhalai提到，亞洲橄欖球總會總部也位於阿拉伯聯合大公國，讓我們對此次與阿聯酋航空的合作感到非常契合。阿拉伯聯合大公國是橄欖球運動的重鎮，也是橄欖球運動朝向國際發展的戰略據點，阿聯酋航空也在全球高級的橄欖球賽事中享有盛譽，雙方合作將可大幅提升橄欖球在亞洲的能見度。Qais Al-Dhalai也說，我們已經在過去五年將亞洲橄欖球總會建立為一個品牌，舉辦更多比賽並透過賽事直播擴大在社群媒體上的觸及率，將橄欖球運動帶入亞洲。我們的共同目標是發掘運動員的潛能、建立健全的人才發展管道，吸引更多喜愛橄欖球運動的球迷，確保這項運動在未來能夠穩健發展。根據協議，阿聯酋航空將冠名贊助亞洲橄欖球總會各項比賽與錦標賽，包括亞洲橄欖球男子和女子錦標賽、亞洲橄欖球7人制系列賽以及不同年齡的青年賽；這些賽事為世界盃橄欖球賽、世界盃7人制橄欖球賽、奧運、亞運及匯豐銀行SVNS系列賽和世界盃7人制橄欖球等區域和全球高級別賽事的前哨戰。阿聯酋航空的品牌主張「Fly Better」將出現在裁判球衣、比賽用球、場邊工作人員背心、柱墊與場館內，在三年內為21項不同賽事提供奧援。阿聯酋航空參與的首場賽事為2024年9月21日在中國杭州舉行的阿聯酋航空亞洲橄欖球七人制系列賽男子和女子第二輪比賽，由8支男子和女子頂尖隊伍參賽爭奪11月在泰國曼谷舉行的決賽排名名額。阿聯酋航空於去年10 月續約贊助阿拉伯聯合大公國橄欖球協會（UAE Rugby Federation），成為阿拉伯聯合大公國15 人制和7 人制男子與女子國家隊的冠名和球衣贊助商，包含阿拉伯聯合大公國的Shaheen 和Al Maha 球隊；阿聯酋航空也將持續擔任該協會的官方航空公司至2026年底。