續戰季線！台股大漲126點、以22285點作收　台積電漲4元收977元

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受到美國股市漲多跌少影響，台股今（23）日呈現開高走高，盤中最高一度達22307.46點，隨後盤中漲勢收斂，最低為22170.94點。不過，尾盤在權值股激勵下，終場大漲126點，以22258.53點作收，漲幅0.57%，成交量3009.92億元。權值股台積電今日以977元作收、漲4元或0.41%；鴻海以180元作收，漲3元或1.69%；聯發科則收在1145元、漲20元或1.78%。此外，台積電矽光子技術聯盟今日表現亮眼，聯亞以259元漲停，聯鈞開高壓低，最終上漲0.5元、漲幅0.27%，立碁上漲1.3元，漲幅4.53%。金融類股表現不錯，上漲0.93%，其中，上週宣布退出搶親宣布停止收購新光金的中信金，股價反而大漲超過4%，一度來到35.5元，成交量達9.33萬張，為上市公司第2大，終場以35.35元作收、漲1.35元或3.97%。新光金則是盤中重挫超過4%，跌破12元，盤中價來到11.7元，終場以11.85元作收，跌0.4元或3.27%。此外，受到上週央行打炒房影響，營建股表現仍弱勢，相關類股下跌2.94%。