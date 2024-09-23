F1新加坡大獎賽！Red Bull車隊冠軍車手Max Verstappen勇奪亞軍

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▲Red Bull 車隊荷蘭籍車手 Max Verstappen於新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）拿下亞軍。（Red Bull 提供）

▲新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）上，Red Bull 車隊墨西哥籍的車手Sergio Perez 駕駛賽車RB20，在濱海灣街賽道上奔馳，以第10名的成績完賽添積分。（Red Bull 提供）

▲即將來台參加 Red Bull Showrun的日本籍車手角田裕毅駕駛 Visa Cash App RB VCARB 01 於9月22日的新加坡大獎賽，以第12名完賽。（Red Bull 提供）

▲Red Bull 將於本週六9月28日舉辦 Red Bull Showrun 活動，在台中市政路封街展演，賽車與車手將現場飆速，預計吸引3萬名觀眾於現場觀賞。（Red Bull 提供）

▲Red Bull 將於本週六9月28日舉辦 Red Bull Showrun 活動，在台中市政路封街展演，賽車與車手將現場飆速。（Red Bull 提供）

Red Bull 車隊的荷蘭籍車手 Max Verstappen 於台灣時間22日晚間在F1一級方程式賽車的新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）濱海灣市街賽道激戰62圈後，以穩定表現取得亞軍，僅次於 McLaren 英國車手 Lando Norris。Verstappen以52分的積分優勢，繼續於 2024 F1一級方程式世界錦標賽中保持領先地位。新加坡夜間賽事以其高溫、高濕的環境著稱，當晚賽道溫度高達攝氏30度以上，進一步考驗了車手與車隊的輪胎管理策略。Verstappen 在賽後表示：「今天拿到第二名是個不錯的結果。我的起跑還可以，但抓地力不佳，讓我在一號彎難以發揮。第一段賽程輪胎磨損較大，而我們今天沒有足夠的速度爭冠，所以我專注於管理輪胎，穩定比賽。這不是我們最擅長的賽道，還有一些地方需要改進，但今天已經盡量減少損失了。我們會回去分析如何進一步提升，在奧斯汀的比賽前找到更多性能和平衡，繼續爭取勝利。總的來說，這次結果還是相當正面的。」他不諱言地強調了新加坡賽道的挑戰性及其對車隊的策略重要性。同時，Verstappen 的墨西哥籍隊友車手 Sergio Pérez 從第13位出發，最終以第10名的成績完賽，為車隊再添積分。而澳洲車手 Daniel Ricciardo 雖排名第18，但創下最快單圈成績，並被票選為本場比賽的 F1 Driver Of The Day。新加坡大獎賽以其獨特的夜間賽道設計、挑戰性彎道和都市賽車的迷人景觀，吸引了全球數十萬名車迷。Red Bull Showrun Taichung 即將於本週六（28日）於台中市政路封街舉辦，預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。車迷朋友也能於Red Bull LINE官方帳號、TVBS 42歡樂台，以及愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv) 觀賞精彩的封街賽車展演轉播。TVBS 42歡樂台、中華電信MOD愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv)Red Bull LINE官方帳號