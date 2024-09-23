F1新加坡大獎賽！Red Bull車隊冠軍車手Max Verstappen勇奪亞軍

Red Bull 車隊的荷蘭籍車手 Max Verstappen 於台灣時間22日晚間，在F1一級方程式賽車的新加坡大獎賽（Singapore Grand Prix）濱海灣市街賽道激戰62圈後，以穩定表現取得亞軍，僅次於 McLaren 英國車手 Lando Norris。Verstappen以52分的積分優勢，繼續於 2024 F1一級方程式世界錦標賽中保持領先地位。此外，Red Bull Showrun Taichung 即將於本週六（28日）於台中市政路封街舉辦，預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。相關轉播資訊《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理。
新加坡賽事高溫環境 攝氏30度以上
新加坡夜間賽事以其高溫、高濕的環境著稱，當晚賽道溫度高達攝氏30度以上，進一步考驗了車手與車隊的輪胎管理策略。Verstappen 在賽後表示：「今天拿到第二名是個不錯的結果。我的起跑還可以，但抓地力不佳，讓我在一號彎難以發揮。第一段賽程輪胎磨損較大，而我們今天沒有足夠的速度爭冠，所以我專注於管理輪胎，穩定比賽。這不是我們最擅長的賽道，還有一些地方需要改進，但今天已經盡量減少損失了。我們會回去分析如何進一步提升，在奧斯汀的比賽前找到更多性能和平衡，繼續爭取勝利。總的來說，這次結果還是相當正面的。」他不諱言地強調了新加坡賽道的挑戰性及其對車隊的策略重要性。
同時，Verstappen 的墨西哥籍隊友車手 Sergio Pérez 從第13位出發，最終以第10名的成績完賽，為車隊再添積分。而澳洲車手 Daniel Ricciardo 雖排名第18，但創下最快單圈成績，並被票選為本場比賽的 F1 Driver Of The Day。
此外，即將於本週末來台擔任 Red Bull Showrun 展演賽車手的 Visa Cash App RB F1車隊（VCARB）日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）則穩定發揮，最終排名第12。
新加坡大獎賽以其獨特的夜間賽道設計、挑戰性彎道和都市賽車的迷人景觀，吸引了全球數十萬名車迷。
F1台中Red Bull Showrun賽事資訊：
Red Bull Showrun Taichung 即將於本週六（28日）於台中市政路封街舉辦，預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。車迷朋友也能於Red Bull LINE官方帳號、TVBS 42歡樂台，以及愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv) 觀賞精彩的封街賽車展演轉播。
F1台中Red Bull Showrun轉播資訊：
電視台：
TVBS 42歡樂台、中華電信MOD
線上轉播：
愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv)
免費轉播：
Red Bull LINE官方帳號
我是廣告 請繼續往下閱讀
新加坡夜間賽事以其高溫、高濕的環境著稱，當晚賽道溫度高達攝氏30度以上，進一步考驗了車手與車隊的輪胎管理策略。Verstappen 在賽後表示：「今天拿到第二名是個不錯的結果。我的起跑還可以，但抓地力不佳，讓我在一號彎難以發揮。第一段賽程輪胎磨損較大，而我們今天沒有足夠的速度爭冠，所以我專注於管理輪胎，穩定比賽。這不是我們最擅長的賽道，還有一些地方需要改進，但今天已經盡量減少損失了。我們會回去分析如何進一步提升，在奧斯汀的比賽前找到更多性能和平衡，繼續爭取勝利。總的來說，這次結果還是相當正面的。」他不諱言地強調了新加坡賽道的挑戰性及其對車隊的策略重要性。
同時，Verstappen 的墨西哥籍隊友車手 Sergio Pérez 從第13位出發，最終以第10名的成績完賽，為車隊再添積分。而澳洲車手 Daniel Ricciardo 雖排名第18，但創下最快單圈成績，並被票選為本場比賽的 F1 Driver Of The Day。
此外，即將於本週末來台擔任 Red Bull Showrun 展演賽車手的 Visa Cash App RB F1車隊（VCARB）日本車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）則穩定發揮，最終排名第12。
新加坡大獎賽以其獨特的夜間賽道設計、挑戰性彎道和都市賽車的迷人景觀，吸引了全球數十萬名車迷。
F1台中Red Bull Showrun賽事資訊：
Red Bull Showrun Taichung 即將於本週六（28日）於台中市政路封街舉辦，預計吸引3萬名觀眾親眼目睹賽車手角田裕毅（Yuki Tsunoda）駕駛2012年的世界冠軍賽車RB8，近距離感受 F1 賽車飛馳的震撼。車迷朋友也能於Red Bull LINE官方帳號、TVBS 42歡樂台，以及愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv) 觀賞精彩的封街賽車展演轉播。
F1台中Red Bull Showrun轉播資訊：
電視台：
TVBS 42歡樂台、中華電信MOD
線上轉播：
愛爾達體育2台 (中華電信MOD CH201、Hami Video、ELTA.tv)
免費轉播：
Red Bull LINE官方帳號