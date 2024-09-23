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台股大漲126點、22285點作收　三大法人聯手買超185億元

記者魏妤庭／台北報導

▲受到美股續創高鼓舞，台股今（23）日開高走高，盤中雖有些收斂，但尾盤權職股激勵，終場大漲126點、以22285點作收，三大法人合計買超185億元。（圖／NOWnews資料照）
▲受到美股續創高鼓舞，台股今（23）日開高走高，盤中雖有些收斂，但尾盤權職股激勵，終場大漲126點、以22285點作收，三大法人合計買超185億元。（圖／NOWnews資料照）
受到美股道瓊工業指數20日續創新高鼓舞，台股今（23）日開高走高，終場大漲126.11點，以22285.53點作收，漲幅0.57%，仍未站回季線，成交量3009.92億元。其中，三大法人合計買超185.35億元。

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權值股台積電今日以977元作收、漲4元或0.41%；鴻海以180元作收，漲3元或1.69%；聯發科則收在1145元、漲20元或1.78%。金融類股表現不錯，上漲0.93%，上週宣布退出收購新光金的中信金，股價反漲以35.35元作收、漲1.35元或3.97%。新光金則跌破12元，以11.85元作收，跌0.4元或3.27%。

根據三大法人買賣超動向，外資今日再繼續，買超115.9億元，投信買超40.46億元，自營商（自行買賣）買超33.28億元，自營商（避險）賣超4.29億元，三大法人合計買超185.35億元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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