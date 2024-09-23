射擊好手李孟遠再創台灣歷史新頁！ISSF國際排名升上世界第一

台灣巴黎奧運最大黑馬之一李孟遠，首度站上奧運殿堂，就在奧運射擊項目男子定向飛靶一路過關斬將，還射平奧運會資格賽紀錄，最終拿下銅牌，寫下隊史新猷。如今他又在國際射擊運動聯盟（ISSF）的最新公告中，登上世界第一，再度寫下歷史。
29歲的李孟遠在巴黎奧運成為台灣英雄，其實他成名甚早，還一度被容譽為是「射擊神童」年僅16歲就代表中華隊參加2010年杭州亞運，可惜未能奪牌，但之後因恩師過世，一度迷失方向，直到家人鼓勵，才浪子回頭，逐漸找回射擊的熱情。
李孟遠今年大放異彩，不僅在亞錦賽摘金，世界盃也擠進前5，加上巴黎奧運鍍銅，也讓他的排名大幅上升。
李孟遠開始接觸射擊，起因是有個國手爸爸謝志培，不過雖然天分很高，但他一直沒什麼自信，直到有個對他很有信心的乾媽出現、時常給予鼓勵，才慢慢開始改變心態，讓這位神射手開始對自己有更多的信心。
這幾年李孟遠在國際賽的表現越來越好，去年杭州亞運時，他在資格賽的發揮出色，可惜決賽報到遲到，被扣兩個泥盤，最終只有第5名。好在之後在亞錦賽摘銅，取得巴黎奧運參賽資格，最終也一舉拿下奧運銅牌，寫下我國代表隊新歷史。
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李孟遠今年大放異彩，不僅在亞錦賽摘金，世界盃也擠進前5，加上巴黎奧運鍍銅，也讓他的排名大幅上升。
李孟遠開始接觸射擊，起因是有個國手爸爸謝志培，不過雖然天分很高，但他一直沒什麼自信，直到有個對他很有信心的乾媽出現、時常給予鼓勵，才慢慢開始改變心態，讓這位神射手開始對自己有更多的信心。
這幾年李孟遠在國際賽的表現越來越好，去年杭州亞運時，他在資格賽的發揮出色，可惜決賽報到遲到，被扣兩個泥盤，最終只有第5名。好在之後在亞錦賽摘銅，取得巴黎奧運參賽資格，最終也一舉拿下奧運銅牌，寫下我國代表隊新歷史。