射擊好手李孟遠再創台灣歷史新頁！ISSF國際排名升上世界第一

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣巴黎奧運最大黑馬之一李孟遠，首度站上奧運殿堂，就在29歲的李孟遠在巴黎奧運成為台灣英雄，其實他成名甚早，還一度被容譽為是「射擊神童」年僅16歲就代表中華隊參加2010年杭州亞運，可惜未能奪牌，但之後因恩師過世，一度迷失方向，直到家人鼓勵，才浪子回頭，逐漸找回射擊的熱情。李孟遠開始接觸射擊，起因是有個國手爸爸謝志培，不過雖然天分很高，但他一直沒什麼自信，直到有個對他很有信心的乾媽出現、時常給予鼓勵，才慢慢開始改變心態，讓這位神射手開始對自己有更多的信心。這幾年李孟遠在國際賽的表現越來越好，